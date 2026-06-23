ΠΑΟΚ: Ανέβηκε η ένταση στη Νέα Μεσημβρία με διπλή προπόνηση

Με διπλή προπόνηση συνεχίστηκε σήμερα (23/6) η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, η οποία περιελάμβανε ενδυνάμωση, δίτερμα αλλά και ασκήσεις τακτικής.

Τα δύσκολα ξεκίνησαν από νωρίς για τους παίκτες του Δικεφάλου, οι οποίο μετά τις χθεσινές... συστάσεις, σήμερα (23/6) επέστρεψαν στο γήπεδο με διπλή προπόνηση.

Η μέρα ξεκίνησε λοιπόν με ένα πρωινό πρόγραμμα το οποίο περιελάμβανε αρχικά ασκήσεις φυσικής κατάστασης, με εμπόδια, βάρη και διαδρομές με μπάλα, ενώ στη συνέχεια οι παίκτες έπαιξαν παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό διπλό.

Το απόγευμα η προπόνηση ήταν πιο στοχευμένη στο ποδόσφαιρο, με δουλειά σε κάποια τακτικά κομμάτια του παιχνιδιού και παιχνίδι στο φινάλε.

Στο μέτωπο των τραυματιών, οι Θυμιάνης , Καμαρά και Μιχαηλίδης δούλεψαν ατομικά, ενώ οι Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ ην Τετάρτη (24.06) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30.