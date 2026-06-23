«CR7» χωρίς όρια! - Σκόραρε σε 6ο Μουντιάλ (!) και έστειλε την Πορτογαλία στους «32»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο από άλλον... πλανήτη έγραψε ιστορία, οδηγώντας την Πορτογαλία στην άνετη νίκη (5-0) επί του Ουζμπεκιστάν και στην πρόκριση στους «32». Με τα δύο προσωπικά γκολ που πέτυχε ο 41χρονος σούπερ σταρ, έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε έξι (!) διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τον μύθο του.

Το παιχνίδι στο Χιούστον είχε χαρακτήρα τελικού για τους Πορτογάλους, έπειτα από την γκέλα στο ματς της πρεμιέρας και την ισοπαλία (1-1) κόντρα στο Κονγκό.

Στην αντίπερα όχθη, το Ουζμπεκιστάν πήγε στο ματς κόντρα στη…παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο, έχοντας ηττηθεί (3-1) στο πρώτο παιχνίδι από την Κολομβία.

Οι Ίβηρες έδειξαν με το…καλησπέρα τις άγριες διαθέσεις τους. Μόλις στο 2΄σουτ του Μπρούνο Φερνάντες μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Στο 4΄ο Κριστιάνο δεν βρήκε την μπάλα έχοντας φάτσα την αντίπαλη εστία, ωστόσο πήρε το…αίμα του πίσω για την χαμένη ευκαιρία με το (ιστορικό) γκολ που σημείωσε δύο λεπτά αργότερα.

Ιστορικό γκολ... by « CR 7»!

Στο 6΄ο έπειτα από γύρισμα του Κανσέλο, ο «CR7» με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-0), έγραψε το 9ο προσωπικό γκολ σε Μουντιάλ και έγινε ο μοναδικός παίκτης στον κόσμο που έχει σκοράρει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, ράβοντας ακόμη ένα...παράσημο στη μυθική καριέρα του.

Φάουλ… ξυραφιά και 2-0!

Οι Πορτογάλοι ζευγάρωσαν τα τέρματά τους στο 17΄. Η μπάλα στήθηκε λίγο έξω από την περιοχή των Ουζμπέκων για χτύπημα φάουλ.

Κι ενώ όλοι περίμεναν τον Ρονάλντο να αναλάβει την εκτέλεση, ο Νούνο Μέντες το πήρε…πάνω του και με εξαιρετικό χτύπημα έστειλε συστημένη την μπάλα στα δίχτυα (2-0).

Πρώτη τελική για το Ουζμπεκιστάν στο 19΄με τον Νασρουλάεφ να πλασάρει και τον Κόστα να επεμβαίνει.

Στο 29΄οι Ουζμπέκοι σκόραραν με φοβερό σουτ του Γκάνιεφ, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε (μέσω VAR) αφού προηγήθηκε επιθετικό φάουλ πάνω στον Κανσέλο.

« On Fire » ο Ρονάλντο (3-0)

Σε ένα χρονικό σημείο όπου φαινόταν πως το Ουζμπεκιστάν έχει ισορροπήσει το ματς, ο Κριστιάνο συνδέθηκε εκ νέου με τα δίχτυα με άψογο πλασέ, ανέβασε στα 10 γκολ τον λογαριασμό των προσωπικών γκολ σε Μουντιάλ κι όλο το γήπεδο φώναζε ρυθμικά το όνομά του!

Στις καθυστερήσεις του α΄ημιχρόνου ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχασε μεγάλη ευκαιρία για χατ – τρικ όταν πρόλαβε την έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα και πλάσαρε με τον Κουσάνο να διώχνει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή.

Αυτογκόλ και 4-0

Στο ίδιο τέμπο κυλούσε ο αγώνας και στο β΄ημίχρονο με την Πορτογαλία να έχει τον απόλυτο έλεγχο του ματς και να φαίνεται πως ήταν καθαρά θέμα χρόνου το επόμενο δικό της γκολ.

Στο 60΄έπειτα από κόρνερ του Μπρούνο Φερνάντες ο Ζοάο Φέλιξ επιχείρησε να κάνει το τακουνάκι, ωστόσο ο τερματοφύλακας Νεμάτοφ από δική του παρέμβαση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του (4-0).

Ο Ρονάλντο κυνηγούσε το χατ - τρικ και στο 74΄έπιασε δυνατό σουτ που έδιωξε εντυπωσιακά ο Κόστα σε κόρνερ με την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να κάνει συντήρηση δυνάμεων έπειτα από το 4-0.

Γκολ ο Λεάο (5-0)

Το...κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Λεάο στο 87΄ με εύστοχο πλασέ και διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

Αισθητά βελτιωμένη η Πορτογαλία συγκριτικά με τις χαμηλές…στροφές που κινήθηκε στο ματς της πρεμιέρας απέναντι στο Κονγκό, πήρε αυτό που ήθελε σε ρυθμό ρελαντί και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 41χρονο, Κριστιάνο Ρονάλντο που έγραψε ιστορία!

Από την πλευρά τους οι (αδύναμοι) Ουζμπέκοι ήταν αδύνατο να φρενάρουν τους Πορτογάλους και να αποφύγουν τη δεύτερη ήττα στη διοργάνωση που ουσιαστικά τους καταδικάζει σε αποκλεισμό από την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ) : Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (46΄Σεμέντο), Μέντες, Φερνάντες, Νέβες (76΄Σίλβα), Βιτίνια (82΄Λεάο), Νέτο (46΄Κονσεϊσάο), Φέλιξ (64΄Τρινκάο), Ρονάλντο.



ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Φάμπιο Καναβάρο): Νεμάτοφ, Κουσάνοφ, Ασουρμάτοφ, Νασρουλάεφ (46΄Αλιτζόνοφ), Αμπντουλάεφ, Καρίμοφ (92΄Γιάνοφ), Σουκούροφ (92΄Εσάνοφ), Ξαμρομπέκοφ (46΄Μοζγκοβόι), Γκάνιεφ, Φαϊζουλάεφ (74΄Σεργκέγεεφ), Σομουρόντοφ.

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