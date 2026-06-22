Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Πένια, ανακοινώνεται την Τρίτη

Ο Ινάκι Πένια υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, με την ανακοίνωση να αναμένεται το πρωί της Τρίτης.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια ακόμα μεταγραφή, αφού ο Ινάκι Πένια πέρασε σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 3+1 χρόνων.

Η ανακοίνωσή του θα λάβει χώρα το πρωί της Τρίτης, ενώ τη ίδια ημέρα θα ταξιδέψει για την Ολλανδία, μαζί με τους Κοτσόλη και Τσάπρα, ώστε οι δύο παίκτες να ενσωματωθούν στην προετοιμασία από την απογευματινή προπόνηση.

Το Who is Who

Ο Ινάκι Πένια γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1999 και από 5 ετών εντάχθηκε στις Ακαδημίες της Αλικάντε, όπου έμεινε για μια 5ετία. Ακολούθησε το πέρασμά του από τα τμήματα υποδομών της Βιγιαρεάλ και το 2012, σε ηλικία 13 ετών, εντάχθηκε στην Λα Μάσια και συνδέθηκε απόλυτα με την Μπαρτσελόνα.

Ξεκίνησε από την Κ16, ακολούθως αγωνίστηκε στις Κ18 και Κ19, ενώ την σεζόν 2017-18 κατέκτησε και το Youth League, όντας βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα προωθήθηκε ουσιαστικά το 2022 και έκτοτε έχει καταγράψει 45 συμμετοχές, διατηρώντας 10 φορές ανέπαφη την εστία του και έχοντας 64 γκολ παθητικό.

Από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους έπαιξε ως δανεικός στην Γαλατασαράι, με απολογισμό 8 συμμετοχές, 11 γκολ παθητικό και 1 clean sheet, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε παραχωρήθηκε στην Έλτσε και είχε 16 συμμετοχές, με 28 γκολ παθητικό και 4 clean sheets.

Με την Ισπανία έχει αγωνιστεί σε όλα τα μικρά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21), δίχως να αγωνιστεί ποτέ με την πρώτη ομάδα.