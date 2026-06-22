Μητσοτάκης: «Η πατρίδα δεν μένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές»

Μήνυμα για τη σημασία της κυβερνοάμυνας σε μια εποχή υβριδικών απειλών και ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων έστειλε το απόγευμα της Δευτέρας (22.06.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη νέα Διεύθυνση Κυβερνοχώρου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας μας», κάνοντας λόγο για ένα νέο επιχειρησιακό κέντρο αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ένα καινούριο απόκτημα υψηλών προδιαγραφών» στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με «εξοπλισμό αντάξιο του κρίσιμου έργου που επιτελεί», σημειώνοντας ότι οι σύγχρονες απειλές δεν περιορίζονται πια στα παραδοσιακά πεδία σύγκρουσης.

«Οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο στο φυσικό πεδίο, αλλά και στο ψηφιακό μέτωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «είναι φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε ένα περιβάλλον ασφάλειας στο οποίο «οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα και τον κυβερνοχώρο», επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις νέες μορφές υβριδικών απειλών.

Όπως είπε, οι απειλές αυτές εκδηλώνονται «πότε με εκστρατείες παραπληροφόρησης, για να σπείρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές», κάνοντας λόγο για «αθέατους πολέμους που απαιτούν διαρκή εγρήγορση».

Συνδέοντας τη νέα δομή με τον ευρύτερο αμυντικό σχεδιασμό, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβερνοάμυνα αποτελεί «μία από τις πιο κρίσιμες πτυχές της Ατζέντας 2030». «Το νέο κτίριο αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής», σημείωσε, καθώς, όπως εξήγησε, «σε μια πλήρως οργανωμένη δομή συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες κυβερνοσφάλειας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. «Σε μια συγκυρία που το AI καθιστά ευάλωτα τα συστήματα, η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη και η απάντηση είναι ισοδύναμη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «σε έναν κόσμο ραγδαίων εξελίξεων και γεωπολιτικών ανατροπών η πατρίδα δεν μένει αδρανής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, επίσης, στο ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας ότι η χώρα διαθέτει «μια επιτελική ομάδα πληροφορικής» που συγκροτεί «την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος».

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε το Ίδρυμα Λασκαρίδη για τη συμβολή του στη δημιουργία της νέας δομής, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον «ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό οχυρό», χάρη στη «γενναιόδωρη δωρεά» του Ιδρύματος.

Το νέο κτήριο

Το νέο κτήριο, το οποίο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024 από τον δωρητή του έργου, κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών.

Μεταξύ άλλων, το νέο κτίριο διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων.

Η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό του κοινού Σώματος Πληροφορικής, ενισχύοντας την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.

Πηγή: newsit.gr