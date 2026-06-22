Προσφυγικά: Καταγγελία ότι αρνήθηκαν να εξετάσουν στα Επείγοντα τον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή

Σε καταγγελία για την αντιμετώπιση που είχε ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής από τους νευρολόγους ιατρούς του νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς προχώρησε μέλος από τη δομή υγείας των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας.

Όπως κατήγγειλε, παρά την κρισιμότητα της υγείας του απεργού, αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε εξέτασή του - χωρίς να εξηγήσουν τον λόγο.

«Αυτή τη στιγμή ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος βρίσκεται στην 138η ημέρα της απεργίας πείνας, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω νευρολογικών συμπτωμάτων. Θέλουμε να καταγγείλουμε τη στάση των γιατρών του Νευρολογικού ΤΕΠ, καθώς αρνήθηκαν να εξετάσουν τον απεργό πείνας. Η κατάσταση υγείας του είναι αρκετά κρίσιμη. Πλέον ζυγίζει 35 κιλά και πραγματικά η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή», κατήγγειλε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, έξω από το τμήμα με τα επείγοντα του νοσοκομείου βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από μέλη της κοινότητας κατειλημμένων προσφυγικών. Οι διαδηλωτές κρατούν πανό στο οποίο γράφουν: «Ο Αριστοτέλης Χατζής απεργός πείνας 138 μέρες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση - Αν ο Αρίστος πάθει το παραμικρό....».

«Έχουμε ευθύνη να νικήσουμε»

Στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 17:00 σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής. Μετά από 138 ημέρες απεργίας, το βάρος του έχει μειωθεί δραματικά, φτάνοντας μόλις τα 36,2 κιλά, δηλαδή κατά 44% λιγότερο από το αρχικό του.

Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση της ομάδας που τον παρακολουθεί, παρουσιάζει έντονη εξάντληση, οιδήματα και στα δύο κάτω άκρα, καθώς και αδυναμία να σταθεί όρθιος, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την κινητικότητά του, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει δυσκολία στην ομιλία.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος μετακινείται πλέον μόνο με αμαξίδιο, πριν αποχωρήσει από τα προσφυγικά, έστειλε και πάλι μήνυμα για αγώνα μέχρι τέλους: «Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε», ανέφερε στους παρευρισκόμενους, σχηματίζοντας το σήμα της νίκης με τα χέρια του και κρατώντας τα ψηλά μέχρι να φύγει.

Πηγή: ethnos.gr