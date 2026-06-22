Γεωργιάδης σε live με Κασσελάκη για την Υγεία: «Αν πάθεις ποτέ τίποτα, θα σε φροντίσουμε μην ανησυχείς»

Μια live διαδικτυακή συζήτηση είχαν το βράδυ της Δευτέρας (22/6/26) ο πρόεδρος από τους «Δημοκράτες» Στέφανος Κασσελάκης με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η διαδικτυακή συζήτηση είχε χαρακτήρα «αδιαμεσολάβητης αναμέτρησης» σε δημοκρατικό διάλογο, face to face, με τη συμμετοχή των πολιτών. «Αν χρειαστείς το ΕΣΥ, το ΕΣΥ θα είναι δίπλα σου. Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα αλλά αν πάθεις θα σε φροντίσουμε, μην ανησυχείς» είπε στην αρχή της συζήτησης στον Στέφανο Κασσελάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το ΕΣΥ διαχειρίζεται την ημέρα 85.00 περιστατικά και όλα αυτά δωρεάν. Για αυτό σας λέω μην πυροβολείτε το ΕΣΥ» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια του live.

Πρόσθεσε ότι «Το βασικό μας πρόβλημα είναι η έκλειψη νοσηλευτών, δευτερευόντως η έλλειψη γιατρών».

«Για τα μεγάλα αστικά κέντρα, μπαίνετε στην εφαρμογή που λέει νέο ραντεβού και μπορείτε να βρείτε ραντεβού σε μέρες. Έχουμε και το 1566 που κλείνουμε το μήνα 400.000 ραντεβού» τόνισε.

Σε ερώτηση για το φακελάκι, ο υπουργός Υγείας, είπε: «Το φακελάκι υπάρχει αλλά όχι μονό στην Ελλάδα. Εγώ το σιχαίνομαι. Πιστεύω ότι ο τρόπος να το αντιμετωπίσουμε, είναι αυτά που κάνουμε.

Το λύνουμε με 2 τρόπους: Έχουμε μειώσει πολύ την αναμονή για χειρουργεία. Τώρα η μέση αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχει πέσει -92% τώρα δεν έχεις λόγο να δώσεις να δώσεις φακελάκι.

Ο δεύτερο τρόπος είναι που επιτρέψαμε στους γιατρούς του ΕΣΥ να κάνουν και ιδιωτικό έργο για να μπορούν να κερδίζουν χρήματα. Για το φακελάκι, εγώ όπου γίνεται καταγγελία τους ξηλώνω αμέσως» είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πηγή: newsit.gr