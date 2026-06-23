«Δένει» τον Τρέι Γιανγκ η Ουάσινγκτον

Οριστικό τέλος στα σενάρια αποχώρησης φαίνεται πως μπαίνει για τον Washington Wizards, καθώς ο Τρέι Γιανγκ ετοιμάζεται να υπογράψει νέο μεγάλο συμβόλαιο παραμονής.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο 4 φορές All-Star γκαρντ έχει φτάσει σε συμφωνία για τετραετές συμβόλαιο που αγγίζει τα 212 εκατομμύρια δολάρια, με player option για την τελευταία σεζόν.

Ο Γιανγκ απέρριψε προηγούμενη player option ύψους 49 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να προχωρήσει στη νέα συμφωνία, δείχνοντας ξεκάθαρα την πρόθεσή του να συνεχίσει στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η νέα συμφωνία αναμένεται να «κλειδώσει» το μέλλον του στους Γουίζαρντς και να τον κρατήσει ως βασικό πυλώνα της ομάδας για τα επόμενα χρόνια, σε μια περίοδο που το franchise επιχειρεί να χτίσει σταθερό κορμό για την επόμενη εποχή.