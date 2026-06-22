Σενάριο χωρίς βάση από Ρωσία για ΑΕΚ - Τσερνίκοφ

Μετά τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ οι Ρώσοι συνδέουν την ΑΕΚ και με τον Αλεξάντρ Τσερνίκοφ της Κράσνονταρ...

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Αντρέι Πανκόφ που έγραψε το πρωί για αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος της Ένωσης για τον Μπαρίνοφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας πλέον αναφέρει πως οι κιτρινόμαυροι έχουν στην ατζέντα τους και τον Τσερνίκοφ.

«Εκτός από τον Μπαρίνοφ, η ΑΕΚ εξετάζει επίσης τον Τσερνίκοφ. Ο Νίκολιτς ενέκρινε και τους δύο παίκτες . Η ΑΕΚ θα επιλέξει έναν από αυτούς, είναι έτοιμη να πληρώσει 7 εκατ. ευρώ για τον Τσερνίκοφ», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ρεπορτάζ του Πανκόφ το οποίο, όπως προκύπτει, δεν έχει κάποια επαφή με την πραγματικότητα όσον αφορά τον Τσερνίκοφ ο οποίος δεν απασχολεί την Ένωση.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την περίπτωση του Ντμίτρι Μπαρίνοφ, τον οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει καλά από την κοινή τους συνύπαρξη στην Λοκομοτίβ Μόσχας, να διευκρινίσουμε τα εξής. Ο 29χρονος διεθνής Ρώσος μέσος, είναι ένα ενδιαφέρον προφίλ ποδοσφαιριστή, έχει στοιχεία που ικανοποιούν τον Σέρβο τεχνικό, ωστόσο από τη στιγμή που ανήκει στην ΤΣΣΚΑ, σε ομάδα δηλαδή της Ρωσίας, δεν φαίνεται να υπάρχει τρόπος να γίνει το οικονονικό deal με δεδομένο πως δεν μπορούν να μεταφερθούν κεφάλαια από την Ελλάδα στη Μόσχα. Αν υποθετικά βρισκόταν κάποιος τρόπος να μείνει ελεύθερος, τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε διαφορετική βάση για τον Μπαρίνοφ, που όντως είναι μια επιλογή που άρεσε και αρέσει. Από την στιγμή ωστόσο που δεσμεύεται με συμβόλαιο, τότε δεν υπάρχει και νόημα να γίνεται κουβέντα.

Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς μάλιστα έχουν ξεχωρίσει άλλες περιπτώσεις για τον άξονα και κοιτάζουν αλλού για την ενίσχυση στα χαφ και όχι προς Ρωσία μεριά.