AEK: Ρωσικό σενάριο για Μπαρίνοφ

Ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον διεθνή αμυντικό χαφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποκαλύπτεται στη Ρωσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «championat.ru», η Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ για τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ, τον οποίο γνωρίζει καλά ο Μάρκο Νίκολιτς από τη θητεία του στο ρωσικό πρωτάθλημα.

Η περίπτωση του 29χρονου Ρώσου διεθνούς χαφ δεν είναι καινούργια την ΑΕΚ, καθώς εμφανιζόταν και το περασμένο καλοκαίρι να είχε ενδιαφερθεί, χωρίς τότε να προχωρήσει, με τον παίκτη να μετακομίζει τον περασμένο Γενάρη στην ΤΣΣΚΑ από τη Λοκομοτίβ έναντι 2 εκατ. ευρώ.

«Ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί να δει τον παίκτη πίσω στην ομάδα του. Το περσινό καλοκαίρι η Λοκομοτίβ Μόσχας είχε αρνηθεί στον Μπαρίνοφ να μετακομίσει στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας βρίσκονται σε επαφές για μία πιθανή μεταγραφή. Εάν οι δύο σύλλογοι καταλήξουν σε συμφωνία θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τους όρους συμβολαίου του Μπαρίνοφ», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.

Την περασμένη σεζόν ο Μπαρίνοφ μέτρησε συνολικά 39 συμμετοχές με 3 γκολ και 7 ασίστ στη Ρωσία.