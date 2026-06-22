Ενίσχυση με Λεωνιδάκη για τη Βουλιαγμένη

Σε μία ακόμη προσθήκη για τη θέση του φουνταριστού προχώρησε η Βουλιαγμένη, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Άγγελου Λεωνιδάκη από τον ΠΑΟΚ.

Ο 18χρονος πολίστας προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει σταθερή αγωνιστική πρόοδο. Τη σεζόν 2024-25 πραγματοποίησε τις πρώτες του εμφανίσεις στη Water Polo League, συμμετέχοντας σε εννέα αναμετρήσεις και σημειώνοντας ένα γκολ. Την περσινή χρονιά ο ρόλος του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης έγινε πιο σημαντικός, μετρώντας 24 συμμετοχές και 13 τέρματα.

Παράλληλα, ο νεαρός φουνταριστός αποτελεί βασικό στέλεχος των αναπτυξιακών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων το 2023, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων το 2025.

Η ανακοίνωση του ΝΟΒ:

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Άγγελο Λεωνιδάκη.

Γεννημένος το 2008, ο Άγγελος αγωνίζεται στη θέση του φουνταριστού.

Ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του ΠAOK και παράλληλα, αποτελεί σταθερό μέλος των Εθνικών Ομάδων Υποδομής της Ελλάδας, έχοντας φορέσει το εθνόσημο σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, με σημαντικές διακρίσεις.

Με την ευκαιρία της μεταγραφής του στον Ν.Ο.Β., δήλωσε: «Η καινούργια σεζόν που ξεκινάει είναι μεγάλη πρόκληση για μένα. Σκοπός μου είναι να συνεισφέρω τα μέγιστα στην ομάδα της Βουλιαγμένης, ώστε να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στη Ευρώπη. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Ν.Ο.Β. για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπο μου».

Καλωσορίζουμε τον Άγγελο στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης!»