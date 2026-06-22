Ματίας Βίνια: Η σύνδεση με τον Ολυμπιακό, οι παραστάσεις κορυφής και το μεγάλο ερωτηματικό

Στα 28 του χρόνια ο διεθνής Ουρουγουανός αριστερός μπακ, έχει κατακτήσει τίτλους σε τρεις διαφορετικές χώρες. Ωστόσο, υπάρχει μία παράμετρος που συνοδεύει πλέον κάθε συζήτηση γύρω από το όνομά του.

Το όνομα του Ματίας Βίνια εμφανίστηκε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με τον 28χρονο διεθνή Ουρουγουανό αριστερό μπακ να αποτελεί μία ενδιαφέρουσα περίπτωση από την αγορά της Λατινικής Αμερικής.

Ο Βίνια ανήκει στη Φλαμένγκο, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε δανεικός στη Ρίβερ Πλέιτ.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, καθώς έχει φορέσει τις φανέλες των Νασιονάλ, Παλμέιρας, Ρόμα, Μπόρνμουθ, Σασουόλο, Φλαμένγκο και Ρίβερ Πλέιτ, ενώ μετρά 44 συμμετοχές με την Εθνική Ουρουγουάης κι είναι μέλος της ομάδας που συμμετέχει στο Μουντιάλ 2026.

Τα τελευταία 24ωρα ο Βίνια συνδέεται έντονα με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Πειραιώτες δεν είναι οι μόνοι που παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ενδιαφέρον έχουν δείξει και άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι που αναζητούν λύσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Παράλληλα, στο τέλος του 2025 υπήρξαν πληροφορίες για σοβαρό ενδιαφέρον της Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία κατέθεσε δύο προτάσεις στη Φλαμένγκο, οι οποίες και απορρίφθηκαν. Η βραζιλιάνικη ομάδα φέρεται να ζητούσε περίπου 6 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

Η Ρίβερ Πλέιτ

και ο τραυματισμός

Στην Αργεντινή οι πρώτοι μήνες του στη Ρίβερ Πλέιτ συνοδεύτηκαν από θετικά σχόλια, κυρίως για την εμπειρία και την τακτική του συνέπεια.

Οι αναλυτές υπογράμμισαν ότι πρόκειται για αριστερό μπακ με ευρωπαϊκή παιδεία, ο οποίος προσφέρει ισορροπία στην πλευρά και μπορεί να αγωνιστεί τόσο σε τετράδα όσο και ως wing-back.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο θέμα που συνοδεύει τον Βίνια τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι η απόδοσή του αλλά η φυσική του κατάσταση.

Τον Αύγουστο του 2024 υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, μένοντας εκτός δράσης για σχεδόν δέκα μήνες.

Aρκετά δημοσιεύματα στη Βραζιλία και την Αργεντινή σημειώνουν ότι δεν έχει ακόμη επανέλθει πλήρως στα επίπεδα έντασης που είχε πριν τον τραυματισμό.

Το deal των 13 εκατ. ευρώ

Η περίοδος στην Παλμέιρας θεωρείται η κορυφαία της καριέρας του, καθώς τότε συγκαταλεγόταν στους καλύτερους αριστερούς μπακ της Λατινικής Αμερικής.

Αυτές οι εμφανίσεις ήταν που οδήγησαν τη Ρόμα να δαπανήσει πάνω από 13 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του το 2021.

Το μεγάλο συν

Το μεγαλύτερο ατού του είναι οι υψηλές παραστάσεις που...κουβαλά στην καριέρα του. Έχει αγωνιστεί σε Serie A, Premier League, Brasileirão, Copa Libertadores, Europa Conference League και Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ουρουγουάη.

Παράλληλα, έχει κατακτήσει τίτλους σε Ουρουγουάη, Βραζιλία και Ευρώπη, ενώ στο παλμαρέ του υπάρχει και το Conference League με τη Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Για τον Ολυμπιακό, εφόσον το ενδιαφέρον είναι πραγματικό και προχωρήσει σε επίσημο επίπεδο, πρόκειται για μία περίπτωση παίκτη με επίπεδο Τσάμπιονς Λιγκ.

Το βασικό ερώτημα δεν αφορά την ποιότητά του, αλλά το κατά πόσο έχει αφήσει οριστικά πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για σχεδόν μία ολόκληρη σεζόν.