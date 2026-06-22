Ο Τσάπρας και όλος ο Παναθηναϊκός στους ρυθμούς του Ομπράντοβιτς

Η πρώτη ημέρα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία είχε πολύ Ομπράντοβιτς, αλλά και ο Τσάπρας μόλις υπέγραψε την επιστροφή του βασιλιά είδε. Αποστολή στο Άπελντορν: Τάσος Νικολογιάννης.

Ολη η Ελλάδα ζει στους ρυθμούς του Ομπράντοβιτς, όλοι οι Παναθηναϊκοί είναι σε έκσταση με την επιστροφή του βασιλιά και φυσικά και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός από την Αθήνα μέχρι την Ολλανδία με τον Ζοτς ασχολείται.

Από το πρωί η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι στο Απελντορν, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Με το που προσγειώθηκε η αποστολή στο Αμστερνταμ μετά από πολύωρο ταξίδι, παίκτες και άλλα μέλη της αποστολής άνοιξαν τα κινητά τους και άκουγαν συνέχεια το «Ομπράντοβιτς ποροποπερομπερομ» από τους φίλους του Παναθηναϊκού, που πήγαν στο ΟΑΚΑ να ζήσουν την τεράστια και ανατριχιαστική επιστροφή.

Ο Ζοτς ήταν το θέμα συζήτησης και όλοι έλεγαν πόσο μεγάλες στιγμές θα ζήσει το ΟΑΚΑ το χειμώνα. Και λίγες ώρες αργότερα σε ένα πολύ ωραίο βίντεο είδαμε τον Τσάπρα, να καθυστερεί να πάει στο καθιερωμένο βίντεο με τις δηλώσεις, που κάνουν όλοι οι νέοι παίκτες, για να δει την συνέντευξη Τύπου του Ζοτς.

Η Παναθηναϊκή τρέλα για τον Ομπράντοβιτς είναι σε όλο τον πλανήτη και στην Ολλανδία, που είναι η ομάδα ποδοσφαίρου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Η κούραση από το πολύωρο ταξίδι και η διαδρομή με πούλμαν από το Αμστερνταμ στο Απελντορν οδήγησε τον Νιίστρουπ και τους συνεργάτες του στην απόφαση να είναι πιο χαλαρή η πρώτη προπόνηση, που έγινε το απόγευμα. Προθέρμανση και ρόντο έκαναν οι παίκτες και αποχώρησαν, για να ξεκουραστούν, διότι αύριο αρχίζουν τα δύσκολα. Ο Δανός προπονητής θα ανεβάσει πολύ την ένταση και θα αρχίσει και να περνάει και κάποια θέματα τακτικής στους παίκτες με στόχο το συντομότερο δυνατό η ομάδα να είναι όπως πρέπει.

Φουλ της πειθαρχίας από τον Νιίστρουπ από τις πρώτες ημέρες σε κάθε λεπτομέρεια και οργανωτικός, αναλύει στους παίκτες τι θέλει να κάνουν στην προπόνηση.

Σήμερα ήρθε και ο Καμαρά άλλος ένας παίκτης που ήθελε ο Μσρινάκης και πήρε ο Αλαφούζος, αύριο έρχεται ο Τσάπρας άλλος ένας παίκτης, που ήθελε ο Ολυμπιακός και τον πήρε ο Παναθηναϊκός και έρχονται και άλλες μεταγραφές. Και ο Καμαρά γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του για το καλωσόρισμα, όπως και ο Τσιριβέγια, που παντρεύτηκε και ήρθε σήμερα το απόγευμα στην Ολλανδία

Ο καιρός είναι ζεστός με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς και αυτό είναι το μόνο, που δεν είναι καλό. Από αύριο αρχίζουν τα….δύσκολα, για τους παίκτες.