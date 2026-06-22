Μέσι: «Ήμουν έξαλλος με το πέναλτι, εντυπωσιακή η τροπή του αγώνα για την Αργεντινή»

Ο «Pulga» έγραψε ιστορία με τα 18 γκολ σε Μουντιάλ, όμως μετά το 2-0 επί της Αυστρίας μόνο στο ρεκόρ δεν στάθηκε...

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Λιονέλ Μέσι:

«Ήμουν έξαλλος με το πέναλτι επειδή αστόχησα και το εκτέλεσα πολύ άσχημα, ευτυχώς καταφέραμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να πάρουμε το προβάδισμα. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν όλα.

Είχα ένα πέναλτι που θα μπορούσε να είχε αυξήσει τη διαφορά, αλλά αν το είχα σκοράρει, ίσως να μην είχα πετύχει τα άλλα δύο γκολ, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα και με την απόδοση και την προσπάθεια της ομάδας.

Γνωρίζαμε ότι η νίκη δεν θα ερχόταν εύκολα. Κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα. Μας ήταν δύσκολο να έχουμε τη μεγάλη κατοχή μπάλας που θέλουμε. Είναι αλήθεια ότι δεν μας δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ήταν ένα κλειστό και έντονο παιχνίδι.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐁𝐀𝐂𝐊-𝐓𝐎-𝐁𝐀𝐂𝐊 🔄 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑𝐈𝐎𝐑 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 🏆 pic.twitter.com/lVUGIwVw3f — 433 (@433) June 22, 2026



Σε ορισμένες στιγμές καταφέραμε να επιβάλουμε το παιχνίδι μας, όμως το σημαντικό ήταν η πρόκριση. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία, σε έναν πολύ δύσκολο και σκληρά διεκδικούμενο αγώνα, που μας δίνει ηρεμία για τη συνέχεια.

Αυτό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο και όλα είναι πολύ έντονα και ισορροπημένα, αλλά είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε έξι βαθμούς και να εξασφαλίσουμε την πρόκριση», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη.



Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ξεκινούσα έτσι. Είμαι κουρασμένος, αλλά ελπίζω να το γιορτάσω με τους συμπαίκτες μου. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα, αλλά είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα και με τη συμμετοχή όλων.

Δεν έχω κάποιο φαβορί για το τουρνουά. Είμαι κουρασμένος από τη σημερινή προσπάθεια και, για να είμαι ειλικρινής, μου είναι δύσκολο να σκεφτώ αυτή τη στιγμή».



Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.