Ο Ντάστι Μέι αναλαμβάνει τους Μάβερικς μετά την αποχώρηση του Τζέισον Κιντ

Αλλαγή σελίδας στον πάγκο των Ντάλας Μάβερικς, καθώς ο Ντάστι Μέι είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, παίρνοντας τη θέση του Τζέισον Κιντ.

Ο μέχρι πρότινος τεχνικός του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν συμφώνησε με τους Μάβερικς και μετακομίζει στο NBA, λίγες μόλις ημέρες πριν το Draft του 2026, όπου αρκετοί παίκτες από το Μίσιγκαν αναμένεται να απασχολήσουν τις ομάδες.

Ο Μέι ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή πορεία στο κολεγιακό μπάσκετ, οδηγώντας τους Μίσιγκαν Γουλβερινς στην κατάκτηση του τίτλου του NCAA, επικρατώντας στον τελικό των UConn Χασκις και κατακτώντας το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία του πανεπιστημίου.

Παράλληλα, είχε ήδη δείξει το προπονητικό του αποτύπωμα τα προηγούμενα χρόνια, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή του στο Final Four με το Φλόριντα Ατλάντικ.

Στους Μάβερικς καλείται πλέον να διαδεχθεί τον Τζέισον Κιντ και να ηγηθεί μιας νέας προσπάθειας ανασύνταξης, σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών για την ομάδα του Ντάλας.