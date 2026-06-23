Η Γιουβέντους εξετάζει την περίπτωση του Γκιρασί

Ο 30χρονος φορ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «Μπιανκονέρι», μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη γερμανική ομάδα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.
Από την πλευρά της, η Ντόρτμουντ εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει την παραχώρησή του μόνο με ένα ποσό που αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο η Γιουβέντους παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αξιολογώντας αν μπορεί να προχωρήσει σε επίσημη πρόταση για τον έμπειρο διεθνή επιθετικό.