Εμπλέκουν την ΑΕΚ και με τον Εντσάμ - Τα δεδομένα για τον χαφ που θέλει η Ένωση 

Μετά το ρωσικό σενάριο για τον Αλεξάντρ Τσερνίκοφ της Κράσνονταρ, το οποίο δεν είχε καμία βάση, έρχεται ένα ακόμα, αυτή την φορά από την Αφρική...

Πιο συγκεκριμένα το Africafoot ισχυρίζεται πως η ΑΕΚ ενδιαφέται για τον Ολιβιέ Εντσάμ που έμεινε ελεύθερος από την Σαμσουνσπόρ. Και αυτό το δημοσίευμα ωστόσο, δεν φαινεται να έχει υπόσταση. Με τους Ριμπάλτα-Νίκολιτς να κοιτούν αλλου για την ενίσχυση του άξονα, εκεί όπου θα αποκτηθεί δεδομένα παίκτης για το βασικό rotation...

Νωρίτερα θυμίζουμε, διαβάσατε πως μια περίπτωση που θα μπορούσε να απασχολήσει υπό προϋποθέσεις την ΑΕΚ, ειναι αυτή του Ντμίτρι Μπαρίνοφ. Ο διεθνής χαφ της ΤΣΣΚΑ, πράγματι θα ήταν μια ιδανική επιλογή για την ΑΕΚ καθώς αρέσει σε Ριμπάλτα-Νίκολιτς. Ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος να έρθει καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Μοσχοβίτες και ως γνωστόν, δεν μπορεί να υπάρξει συναλλαγή ανάμεσα σε μια ελληνική και μια ρωσική ομάδα.

Αν ο Μπαρίνοφ με κάποιον τρόπο μείνει ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ, ίσως ανοίξει ξανά συζήτηση. Για την ώρα, Ριμπάλτα και Νίκολιτς κοιτάζουν αλλού σχετικά με τον χάφ που θέλουν. Το σίγουρο είναι πως η ΑΕΚ θα πάρει παίκτη διαφοράς για τον άξονα που θα μπορεί να παίξει τον ρόλο που έπαιξαν φέτος Μαρίν και Πινέδα και θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, θα είναι δηλαδή ένα 6αρο-8άρι με καλά τεχνικά στοιχεία.

Από εκεί και πέρα η Ένωση έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα - πέραν της απόκτησης του χαφ - να πάρει και έναν κεντρικό αμυντικό για το βασικό rotation. Θυμίζουμε πως ήδη έχει αποκτηθεί ο Ουκρανός Ζούμπκοφ για τη μεσοεπιθετική γραμμή ο οποίος κόστισε 4 εκατ. ευρώ χωρίς τα μπόνους, μια μεταγραφή που ολοκληρώθηκε αθόρυβα και δείχνει το... δρόμο με ποιον τρόπο κινείται η ΑΕΚ και πόσο ψηλά στοχεύει.