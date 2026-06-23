Η Σίτι πληρώνει ακριβά την Τσέλσι για να φέρει τον Μαρέσκα στο Μάντσεστερ

Ένα βήμα πριν από την οριστικοποίηση της συνεργασίας της με τον Έντσο Μαρέσκα βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από Αγγλία και Ιταλία, οι «Πολίτες» ήρθαν σε συμφωνία με την Τσέλσι για το ποσό της αποζημίωσης που απαιτείται ώστε ο Ιταλός τεχνικός να αποχωρήσει από το Λονδίνο.

Η αποζημίωση αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα επιτρέψει στη Σίτι να ανακοινώσει τον 46χρονο προπονητή ως διάδοχο του Pep Guardiola στον πάγκο της ομάδας.

Ο Μαρέσκα είχε αποχωρήσει από την Τσέλσι στις αρχές του έτους, παρά το γεγονός ότι διατηρούσε συμβόλαιο για ακόμη 3,5 χρόνια.

Πλέον, αναμένεται να μεταβεί στο Μάντσεστερ τις επόμενες ημέρες για να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και να υπογράψει τριετή συμφωνία συνεργασίας με τη Σίτι.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τους πρωταθλητές Αγγλίας, με τον Μαρέσκα να καλείται να συνεχίσει το έργο που άφησε πίσω του ο Γκουαρδιόλα.