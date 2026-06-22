Οι «Νυχτερίδες» έφυγαν με το διπλό από την Βαρκελώνη (80-88), αφού κατάφεραν τις στιγμές που έπρεπε να κρατήσουν τον αντίπαλο εκεί που ήθελαν για το επιθυμητό αποτέλεσμα και είναι μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία.

Ο Μοντέρο ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, αφού σημείωσε 29 πόντους, μάζεψε πέντε ριμπάουντ, έδωσε έξι ασίστ, ενώ παράλληλα είχε και δύο κλεψίματα.

Ο αγώνας

Η Βαλένθια μπήκε με σκοπό να πάρει την δεύτερη νίκη της στη σειρά εναντίον της Μπαρτσελόνα και το έδειξε εξ αρχής, όμως οι Μπλαουγκράνα είχαν αντίσταση.

Ωστόσο από το τρίτο δεκάλεπτο και έπειτα, οι νυχτερίδες ανέβασαν στροφές και πήραν διαφορές που τους επέτρεπαν να βρουν τον δρόμο προς τη νίκη.

Η Μπαρτσελόνα στο τελευταίο δεκάλεπτο πάλεψε να μείνει μέσα στο παιχνίδι, όμως η Βαλένθια είχε ήδη κάνει την μισή δουλειά και κρατούσε την διαφορά εκεί που ήθελε, με αποτέλεσμα να φύγει νικήτρια από το παρκέ με 88-80.