Επιτροπή Δεοντολογίας: «Ναι» κατά πλειοψηφία στην άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου

Θετική κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εξέδωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εξέτασε τρία αιτήματα που σχετίζονται με ενέργειές της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως συνηγόρου στην υπόθεση της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της άρσης ασυλίας και για τις τρεις υποθέσεις ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Κατά τάχθηκαν το ΚΚΕ, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών».

Η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής, έκανε λόγο μετά το πέρας της διαδικασίας για «κατασκευασμένες δικογραφίες» και «πολιτική δίωξη».

Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες υποθέσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών και ποινικοποίησης όσων προχωρούν σε αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση. Παράλληλα, εξέφρασε ενστάσεις και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Οι τρεις δικογραφίες αφορούν περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη Λάρισα και στη δίκη για τα Τέμπη.

Οι δύο πρώτες σχετίζονται με καταγγελίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και άλλα αδικήματα που φέρεται να τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας στις 20 Μαρτίου 2026.

Η τρίτη αφορά μήνυση τριών αστυνομικών για φερόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά συρροή, σε περιστατικό που σημειώθηκε την 1η Απριλίου 2026 στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

Η τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής σε προσεχή συνεδρίαση.

Πηγή: newsit.gr