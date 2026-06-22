Εκτός Final-4 η Ελλάδα στο European League - 5η η Εθνική Ανδρών, 7η η Εθνική Γυναικών

Η φάση των ομίλων του European League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/6), με τις Εθνικές μας ομάδες στο βόλεϊ να πραγματοποιούν αξιόλογη πορεία, χωρίς όμως να καταφέρνουν να εξασφαλίσουν θέση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με πέντε νίκες και μία ήττα, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς. Παρότι παρέμεινε σε τροχιά πρόκρισης μέχρι το τέλος, τα αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων δεν την ευνόησαν. Οι νίκες του Ισραήλ επί της Λετονίας με 3-1 και της Φινλανδίας επί της Κροατίας με 3-0 άφησαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης.

Ανάλογη ήταν και η πορεία της Εθνικής Γυναικών, η οποία επίσης κατέγραψε πέντε νίκες και μία ήττα σε έξι αναμετρήσεις. Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου συγκέντρωσε 15 βαθμούς, έχοντας δύο νίκες που κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, ωστόσο τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων δεν την ευνόησαν και τερμάτισε στην έβδομη θέση.

Στις γυναίκες, την πρόκριση στους τελικούς θα διεκδικήσουν η Σουηδία απέναντι στη Σλοβακία και η Σλοβενία απέναντι στην Ουγγαρία, σε διπλές αναμετρήσεις εντός και εκτός έδρας.

Στους άνδρες, η αήττητη Ολλανδία θα βρεθεί αντιμέτωπη με το Ισραήλ, ενώ το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών είναι η Φινλανδία με τη Δανία.