Τανούλης στον κόσμο του Άρη Betsson: «Ανυπομονώ να παλέψω για αυτή τη φανέλα»

Ο Γιώργος Τανούλης επέστρεψε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και έδειξε ανυπόμονος να αγωνιστεί με τον Άρη Betsson, γράφοντας γράμμα στους φίλους των κιτρινόμαυρων.

Μία δύσκολη σεζόν η περσινή για τον Έλληνα ψηλό, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, αλλά πλέον επέστρεψε και δείχνει πανέτοιμος να αγωνιστεί για την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Σε ένα γράμμα του προς τον κόσμο του Άρη Betsson, δήλωσε πως θα παλέψει με σεβασμό για τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά το μήνυμα:

«Κάποιες μέρες στις ζωές μας απλώς δεν είναι όπως όλες οι άλλες…

Με την καρδιά γεμάτη υπερηφάνεια, ανυπομονώ να ανταποδώσω στον κόσμο την αγάπη που μου έδωσε όλο αυτό το διάστημα του τραυματισμού μου, από το πόστο πλέον που πάντα ονειρευόμουν, φορώντας την φανέλα του ΑΡΗ και παλεύοντας γι’ αυτήν.

Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό του ΑΡΗ Betsson και όλους τους ανθρώπους της ομάδας που από την πρώτη στιγμή ήταν στήριγμα για μένα, που δε με άφησαν ποτέ και πίστεψαν σε μένα, δίνοντας μου την ευκαιρία μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά να επιστρέψω κάνοντας αυτό που αγαπάω.

Είναι μεγάλη τιμή στο νέο αυτό ξεκίνημα της ομάδας να αποτελώ μέλος της και το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι μας, με σεβασμό στον σύλλογο και κίνητρο τους στόχους μας, να δώσουμε στον κόσμο όσα επιτέλους του αναλογούν.

Οι υποσχέσεις νομίζω περισσεύουν σε έναν λαό που χόρτασε απ’ αυτές, οπότε το μόνο που θα ήθελα να πω στον κόσμο είναι ότι με το κεφάλι κάτω και σκληρή δουλειά, θα δώσουμε τα πάντα για να σταθούμε αντάξιοι της αύρας και της ιστορίας του συλλόγου που εκπροσωπούμε.

Γιώργος Τανούλης»