Ο Λιονέλ Μέσι έβαλε ακόμα δύο, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου [18] και η Αργεντινή με το 2-0 επί της Αυστρίας πήγε στους «32» ως πρώτη.

Ο «μύθος» με το 10 στην πλάτη έχασε πέναλτι αλλά όχι το ραντεβού με την ιστορία. Ο Μέσι βρήκε δίχτυα ακόμα δύο φορές για την Αργεντινη στο 2-0 με την Αυστρία και έγινε ο πρώτος που φτάνει στα 18 γκολ σε Mundial, ξεπερνώντας τον Κλόζε. Με τη 2η νίκη της στον όμιλο, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι τσέκαρε το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης ως Νο1, ενώ η Αυστρία θα παλέψει για τη 2η θέση.

Με τον καλύτερο τρόπο φάνηκε να μπαίνει η Αργεντινή στο ματς. Στο 4’ ο Λαουτάρο βρέθηκε μόνος έπειτα από εξαιρετική κάθετη, Χαβέρ Σλάγκερ και Πος έπεσαν στα πόδια του και τον έκοψαν, όμως μετά από check στο VAR το καθαρό πέναλτι δόθηκε. Στο 9’ ο Μέσι έστησε την μπάλα στα 11 βήματα σε ένα ραντεβού με την ιστορία, όμως την έστειλε άουτ! Ήταν η πρώτη άστοχη εκτέλεσε σε Mundial για τον Αργεντινό μύθο, έπειτα από 6 σερί εύστοχες. Το γεγονός δεν επηρέασε την ομάδα του Σκαλόνι, όμως, σε μια σπάνια εξέλιξη, ο Μέσι έχασε νέα τεράστια ευκαιρία στο 19’, όταν έπειτα από λάθος στην άμυνα, ο Λαουτάρο πήρε και του έδωσε, όμως αντί να σουτάρει, φάτσα με το γκολ, επιχείρησε ντρίμπλα και ο Αλάμπα τον έκοψε.

Στο 23’ φάνηκε για πρώτη φορά η Αυστρία μπροστά με ένα μέτριο σουτ του Ζάμπιτσερ και στο 39’ ο Μέσι δεν ήταν δυνατόν να αστοχήσει ξανά. Έπειτα από γρήγορη μετάβαση και ομαδική προσπάθεια, ο Μεδίνα έκανε το γύρισμα, ο Αλμάδα άφησε την μπάλα κάτω από τα πόδια και ο μάγος της μπάλας με το trademark πλασέ του έγραψε το 1-0. Ο 38χρονος πέρασε στα βιβλία του αθλήματος ως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου αφήνοντας για πάντα πίσω τον Μίροσλαβ Κλόζε και κάνοντας δική του την κορυφή [17]. Η Αυστρία πήρε την κατοχή, που της άφησε η Albiceleste, μέχρι το φινάλε του πρώτου 45λεπτου, όμως παρέμεινε χωρίς φάση.

Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός ήταν επίσης χαμηλός. Με την Αργεντινή να ελέγχει και το σύνολο του Ράνγκνικ να μην δείχνει αρετές ικανές να κάνουν ζημιά. Στο 55’ το καλό φάουλ του Ζάμπιτσερ απέκρουσε ο Μαρτίνες και δύο λεπτά μετά ο Ρομέρο αναγκάστηκε να αποχωρήσει [Οταμέντι]. Στο 67’ ήταν μάλλον η καλύτερη στιγμή της Αυστρίας να ισοφαρίσει, αλλά μετά τις ντρίμπλες και τη σέντρα του Ζάμπιτσερ, η κεφαλιά του Γκρέγκοριτς δεν βρήκε στόχο. Προς το τέλος οι χώροι ήταν λίγο περισσότεροι για την πρωταθλήτρια, ο Νίκο Γκονσάλες, που είχε περάσει ως αλλαγή, έφτασε δύο φορές κοντά στο γκολ (73’, 86’) αλλά δεν τα κατάφερε, για να φτάσουμε στις καθυστερήσεις. Όταν δηλαδή ο Άλβαρες έχασε το τετ-α-τετ, όμως ο Μέσι έπειτα από φάση διαρκείας και μεγάλη επιμονη βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και πάλι από κοντά και να διαμορφώσει το τελικό 2-0.

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο (57’ Οταμέντι), Λισάντρο Μαρτίνες, Μεδίνα (82’ Ταλιαφίκο), ΜακΆλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Ντε Πολ (82’ Παρέδες), Αλμάδα (64’ Άλβαρες), Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες (65’ Νίκο Γκονσάλες).

Αυστρία (Ραλφ Ράνγκνικ): Α. Σλάγκερ, Λάιμερ, Αλάμπα (67’ Φριντλ), Ντάνσο, Πος (68’ Πρας), Σ. Σλάγκερ, Ζάιβαλντ, Βάνερ 68’ Αρναούτοβιτς), Σμιντ (78’ Βίμερ), Ζάμπιτσερ, Γκρέγκοριτς (85’ Τσουκουεμέκα).

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