Παναθηναϊκός: Απευθείας στην Ολλανδία ο Ντε Φράι, αν τελειώσει η μεταγραφή του

Παρά τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο Στέφαν Ντε Φράι θα ταξιδέψει απευθείας στην Ολλανδία, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί δεδομένα βασικό στόχο του «Τριφυλλιού» για την θέση του στόπερ, με την ολοκλήρωση της μεταγραφής μάλιστα να συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες.

Παρά τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό πάντως που υποστηρίζουν ότι ο Ολλανδός αναμένεται άμεσα στην Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ο έμπειρος αμυντικός θα ταξιδέψει απευθείας στο Άπελντορν, για να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Το Who is Who

Ο 34χρονος Ολλανδός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σπίριτ και το 2002 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομών της Φέγενορντ. Έπαιξε στην ομάδα Νέων και την Κ19 και το 2009 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, όπου έμεινε για μια 5ετία. Σε αυτή κατέγραψε 154 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 6 γκολ και 4 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2014 μεταγράφηκε για 7 εκατ. ευρώ στην Λάτσιο και έπαιξε εκεί για άλλα 4 χρόνια, έχοντας στο ενεργητικό του 118 συμμετοχές, 10 γκολ και 5 ασίστ. Το 2018 έφυγε ως ελεύθερος και πήγε στην Ίντερ, από την οποία θα αποτελέσει παρελθόν μετά από 296 συμμετοχές, με 13 γκολ και 8 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 79 συμμετοχές και 4 γκολ με την Εθνική Ολλανδίας, ενώ έχει περάσει και από όλα τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ19, Κ20 και Κ21).