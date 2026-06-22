Με νίκη ξεκίνησαν Αργεντινή και Αυστρία, δεύτερη ευκαιρία για Ιορδανία και Αλγερία

Οι ομάδες που νίκησαν στην πρεμιέρα του 10ου ομίλου, Αργεντινή και Αυστρία, συναντιούνται στο Άρλινγκτον του Τέξας για τη δεύτερη αγωνιστική του γκρουπ, στο οποίο μετέχουν ακόμη οι Ιορδανία και Αλγερία, που μονομαχούν στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Σε φιλικό το 1990, Αργεντινή και Αυστρία ήρθαν ισόπαλες 1-1, ενώ δέκα χρόνια νωρίτερα οι Νοτιοαμερικανοί είχαν επιβληθεί με 5-1.

Το 3-0 της Αργεντινής επί της Αλγερίας με χατ τρικ του Μέσι ήταν η 8η διαδοχική επιτυχία για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι. Από τον κερδισμένο τελικό στα πέναλτι επί της Γαλλίας τον Δεκέμβριο του 2022 στο Κατάρ, έπαιξε μόνο μία φορά με αντίπαλο ευρωπαϊκή ομάδα, πριν από 12 μέρες με την Ισλανδία στο τελευταίο της φιλικό πριν από το Μουντιάλ, όπου νίκησε επίσης με 3-0. Ο αμυντικός της Ρίβερ Πλέιτ Μοντιέλ τραυματίστηκε και αναμένεται να αντικατασταθεί από τον Μολίνα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Αυστρία νίκησε 3-1 την Ιορδανία και επιμήκυνε επίσης το νικηφόρο σερί της, στους 4 αγώνες. Οι 8/11 παίκτες του αρχικού σχήματος αγωνίζονται στην Μπουντεσλίγκα, ενώ υπάρχει και ο αρχηγός Αλάμπα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο βασικός αμυντικός της Μάιντς, Πος, χτύπησε στο σαγόνι και δεν είναι βέβαιη η συμμετοχή του. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της Αργεντινής σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ που εμφανίστηκε στις 2 έως τώρα μεταξύ τους αναμετρήσεις καλύπτει πολλά ενδεχόμενα στο ματς.

Στο πρώτο της παιχνίδι σε Μουντιάλ η Ιορδανία πέτυχε και το πρώτο της γκολ, ισοφαρίζοντας με τον Όλγουαν την Αυστρία σε 1-1 στο 50’. Τελικά ηττήθηκε 3-1, με τέρματα στο τελευταίο τέταρτο. Βρήκε δίχτυα στους 10/11 πιο πρόσφατους αγώνες της. Μόνο δύο παίκτες της αγωνίζονται στην Ευρώπη, ο αμυντικός Αμπουαλνάντι της ρουμανικής Χουνεντοάρα και ο επιθετικός Αλ Τααμάρι της Ρεν. Αμφίβολη η παρουσία του 32χρονου μπακ Νασίμπ, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 81’ της πρεμιέρας. Σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίζουν αντιθέτως όλοι οι παίκτες της Αλγερίας που ξεκίνησαν στον αγώνα με την Αργεντινή (0-3). Ο επιθετικός της Βόλφσμπουργκ Αμουρά (8 γκολ φέτος στην Μπουντεσλίγκα) και ο 35χρονος μεσοεπιθετικός Μαρέζ της σαουδαραβικής Αλ Άχλι πέρασαν ως αλλαγή και πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από την αρχή στο επερχόμενο ματς. Δέχτηκε γκολ στους 12/13 τελευταίους αγώνες της σε Μουντιάλ, έχοντας κερδίσει μόνο σε 1 από τους 10 πιο πρόσφατους στη διοργάνωση. Συμπλήρωσε 12 N/G στους 15 πιο πρόσφατους αγώνες της.

Η Ιορδανία έδειξε μαχητικότητα απέναντι στην Αυστρία και αναμένεται να παλέψει την αναμέτρηση με τους πιο έμπειρους στη διοργάνωση Αλγερινούς, οι οποίοι δεν τα κατάφεραν κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η μοιρασιά στο πρώτο ημίχρονο βρίσκεται σε υψηλή σχετικά απόδοση.

140. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΥΣΤΡΙΑ 1Χ&G 2,30

143. ΙΟΡΔΑΝΙΑ - ΑΛΓΕΡΙΑ Χ ημ. 2,35