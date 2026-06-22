Επιβλητική νίκη και πρώτο βήμα στο Λονδίνο για Σακελλαρίδη

Δυνατά μπήκε στα προκριματικά του Wimbledon o Στέφανος Σακελλαρίδης και απέχει πλέον δύο νίκες από το κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης!

Εξαιρετικός ο 21χρονος τενίστας, επικράτησε του Γιου Σιού Σου από την Κινεζική Ταϊπέι (Νο.206) με 6-4, 6-2 σε μόλις 71 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Κόρια-Μπόντινγκ.

Ο Νο.2 τενίστας της Ελλάδας πέτυχε μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ του αγώνα και αυτό ήταν αρκετό για να βάλει τις βάσεις για τη νίκη του.

Μπήκε, όμως, δυνατά και στο δεύτερο σετ και ουσιαστικό καθάρισε το ματς όταν προηγήθηκε 4-0 με δύο μπρέικ.

Ο Στέφανος μετέχει για πρώτη φορά στα προκριματικά του βρετανικού σλαμ και μόλις πριν λίγες μέρες έδωσε τον πρώτο του αγώνα σε γρασίδι! Δείχνει, πάντως, να έχει εξοικειωθεί με την επιφάνεια και ελπίζει να κάνει το ντεμπούτο σε κυρίως ταμπλό major!

Σήμερα, πάντως, έκανε το ντεμπούτο του στο Top 150 του κόσμου, καθώς ανέβηκε επτά θέσεις στο ranking και είναι στο Νο.146.

Στα προκριματικά του Wimbledon μετέχει και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, που θα κάνει αύριο (23/6) την πρεμιέρα της.