Με wild card στην Α1 Γυναικών οι Πάνθηρες Καβάλας

Τη συμμετοχή τους στην Α1 Γυναικών εξασφάλισαν οι Πάνθηρες Καβάλας μέσω της αίτησης που είχαν υποβάλει για wild card.

Η ομάδα της Καβάλας γίνεται έτσι η 12η ομάδα που θα συμμετέχει στη μεγάλη κατηγορία, ακολουθώντας στην άνοδο τους Άρη και Κρόνο Αγίου Δημητρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Οι Πάνθηρες Καβάλας είναι η ομάδα που θα αγωνιστεί στην Women Basketball League 1 την αγωνιστική περίοδο 2026-27 μέσα από την διαδικασία ειδικής αδειοδότησης.

Οι Πάνθηρες πήραν την wild card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Οι ομάδες που θα αγωνιστούν την σεζόν 2026-27 στην WBL1 είναι οι εξής: