«Χαμός» στο Βέλγιο μετά την ισοπαλία με το Ιράν

Επίθεση στον Ρούντι Γκαρσία και τους διεθνείς από παλαίμαχους ποδοσφαιριστές.

Το Βέλγιο στραβοπάτησε κόντρα στο Ιράν από το οποίο μάλιστα, απειλήθηκε και με ήττα.

Με δύο ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια, ο Ρούντι Γκαρσία και οι παίκτες δέχθηκαν σκληρή κριτική από τους δύο παλαίμαχους Βέλγους Αλντερβάιρελντ και Ντεγκρίζ.

Στο podcast της HLN ο Ντεγκρίζ ανέφερε μεταξύ άλλων. «Δεν υπάρχει μία μόνο αιτία για την απώλεια βαθμών. Είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων. Όλοι μπορούν να παίξουν καλύτερα, εκτός από τον Κουρτουά».

Ο Αλντερβάιρελντ έκανε λόγο για έλλειψη ποιότητας και προσωπικότητας από τους μεγάλους αστέρες της ομάδας. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η ποιότητα με την μπάλα. Οι ηγέτες της ομάδας δεν έδωσαν αυτά που έπρεπε. Μόλις η ομάδα έδειξε κάποια σημάδια βελτίωσης, ήρθε η αποβολή και όλα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα». Ακόμη, δεν δεν χαρίστηκε στους επιθετικούς της ομάδας. «Ο Λουκάκου δεν ήταν καλός, ο Ντε Μπρόινε δεν ήταν στο επίπεδό του, ο Ντοκού όχι, ο Τροσάρ δεν έδειξε ότι είναι παίκτης της Άρσεναλ και ο Σαλεμάκερς πρέπει να δώσει περισσότερα. Βλέπω ελάχιστη αποφασιστικότητα στην επίθεση».

Η ηχηρή ατάκα ήρθε για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε. «Αν ήμουν ο Ντε Μπρόινε, θα πήγαινα αμέσως στον προπονητή και θα του έλεγα: «Ρούντι, θέλω τον Βανάκεν δίπλα μου. Δεν με νοιάζει ποιος θα είναι πίσω μας, αλλά ο Βανάκεν πρέπει να παίζει»».

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€