Βάζει μπροστά για τη Super League 2 η Ζάκυνθος

Έκτακτη γενική συνέλευση στη νησιώτικη ομάδα για μετατροπή του ποδοσφαιρικού τμήματος σε ΠΑΕ.

Η ομάδα θα αποκτήσει την επωνυμία «Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ΠΑΕ», με το μετοχικό κεφάλαιο να ορίζεται στις 350.000 ευρώ.

Επιπλέον, η ατζέντα περιλαμβάνει τη σύσταση προσωρινής 5μελούς επιτροπής και τη λήψη απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων.

Η ανακοίνωση της Ζακύνθου

«Το Δ.Σ. του ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 με την από 15-06-2026 απόφασή του καλεί τα μέλη του σωματείου μας με την επωνυμία «Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 25.06.2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Μουσικού Γυμνασίου , με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Μετατροπή του τμήματος ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών του

σωματείου σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και μετοχικό κεφάλαιο 350.000 €, λόγω ανόδου αυτού στην επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου Super League2.

2. Σύσταση προσωρινής 5μελούς επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 64 ν. 2725/99, όπως ισχύει.

3. Εξουσιοδοτήσεις.

4. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Παρασκευή, 26.06.2026 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα».