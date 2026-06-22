Το παρασκήνιο της άφιξης του Λίσι στη Θεσσαλονίκη και η «πρώτη» του ΠΑΟΚ

Ένα 24ωρο συμπληρώνει στη Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την πρώτη προπόνηση του Αλέσιο Λίσι με την ομάδα. Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 18.30, με τον Ιταλό τεχνικό να έχει ένα γεμάτο πρωινό.

Από νωρίς το πρωί βρέθηκε στα γραφεία του ΠΑΟΚ, εκεί όπου διεκπεραιώθηκε το διαδικαστικό κομμάτι της συμφωνίας και έπεσαν οι υπογραφές (όλα δείχνουν διετές συμβόλαιο) ενώ «οργανώθηκε» και οπτικοακουστικά η παρουσίαση της ανακοίνωσης.

Θυμίζουμε πως ο νέος προπονητής του Δικεφάλου έφτασε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη σύζυγό του και το παιδί τους, έχοντας μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το βράδυ της Κυριακής (21/6) ο Λίσι είχε και το πρώτο δείπνο με τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια, σε μία γνωριμία δια ζώσης δεδομένου πως οι τρεις άνδρες είχαν αρκετά calls το προηγούμενο διάστημα.

Αναφορικά με το team του Λίσι, όλα δείχνουν πως έρχονται στην Ελλάδα τρεις συνεργάτες του και συγκεκριμένα ένας βοηθός, ένας γυμναστής και ένας αναλυτής, με τον Βαγγέλη Λάππα να διατηρεί το ρόλο του προπονητή τερματοφυλάκων.

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως στην Οσασούνα συνεργάστηκε με τον γυμναστή Αλμπέρτο Χινές, έχοντας ως ασίσταντ τον Ντάριο Ναβάρο, δύο ανθρώπους που τους είχε μαζί του και στην Μιραντές.