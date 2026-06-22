Καλαμάτα: «Η θετική απόφαση της αδειοδότησης δικαιώνει τις ενέργειες της διοίκησης»

Η Καλαμάτα εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την αδειοδότηση που τελικά έλαβε από την αρμόδια Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης της ΕΠΟ.

H ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα εξασφάλισε, όπως αναμενόταν, αδειοδότηση επιπέδου Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, μετά την έφεση που κατέθεσε και εξετάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης της ΕΠΟ.



Η θετική απόφαση δικαιώνει τις ενέργειες της διοίκησης και επιβεβαιώνει ότι ο σύλλογος πληροί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης για τη νέα αγωνιστική περίοδο.



Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την υλοποίηση του σχεδιασμού μας για τη νέα σεζόν, με μοναδικό γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Μαύρη Θύελλα και τον κόσμο της.»