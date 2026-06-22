Σιδηρόπουλος: «Σεβαστή η απόφαση της ΚΕΔ - Με τον Γκαγκάτση η διαιτησία και το ποδόσφαιρο έχουν βελτιωθεί»

O Τάσος Σιδηρόπουλος μίλησε για τη διαιτησία στην Ελλάδα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως με τον Γκαγκάτση η διαιτησία και το ποδόσφαιρο έχουν βελτιωθεί.

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο Τάσος Σιδηρόπουλος στην εκπομπή «Παράθυρο στα Sports» του Blue Sky.

Μεταξύ άλλων ο Σιδηρόπουλος είπε τα εξής:

-Ήθελα να συνεχίσω μέχρι τα Χριστούγεννα για να ολοκληρωθεί η διεθνής μου καριέρα. Σεβαστή η απόφαση της ΚΕΔ. Δε θα την κρίνω...

-Μπορώ ν' αποτελώ πρότυπο και ίνδαλμα. Είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να φέρω διαιτητές. Φυλλορροεί η διαιτησία. Φεύγουν οι διαιτητές λόγω των ξένων... Θέλω ν' ασχοληθώ με τη διαιτησία, αλλά ν' αλλάξω κάποια πράγματα. Να φέρω μεγαλύτερη αξιοκρατία.

- Τη χείρα βοηθείας την πήρα από τον Κύρο Βασάρα. Ακολούθησα τα βήματά του. Αλλά δεν προέρχομαι από διαιτητική οικογένεια...

-Η ελληνική διαιτησία έχει προχωρήσει μπροστά. Εμείς οι ίδιοι οι διαιτητές να σπάσουμε το απόστημα του παρελθόντος και να προχωρήσουμε μπροστά. Υπό τη διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση η διαιτησία και το ποδόσφαιρο βελτιώνονται. Παράδειγμα ότι στα 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν κατέκτησε τίποτα, ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελλο. Σε άλλα χρόνια θα ήταν αυτονόητο...

- Οι νέοι διαιτητές δεν δουλεύουν πολύ. Είναι διαιτητές του instagram.

- H πίεση των διαιτητών αρχίζει από τα μίντια, από τη στιγμή του ορισμού. Θυμούνται τα λάθη που έκανες δέκα χρόνια πρίν. Ασχολούνται μ' ένα πλάγιο και ρίχνουν την ευθύνη στο διαιτητή.

- Διαφωνώ με την επαγγελματική διαιτησία στην Ελλάδα. Πρέπει ν' αλλάξουν πάρα πολλά... Δεν μπορεί να γίνει όταν έρχονται ξένοι διαιτητές... Οι Έλληνες δεν πληρώνονται επαγγελματικά...

- Ο Κλάτενμπεργκ γύρισε τη διαιτησία πίσω, δε βοήθησε καθόλου. Ο Περέιρα έκανε το λάθος κι άνοιξε την "κερκόπορτα" για να έρθουν ξένοι διαιτητές. Ο Μπένετ ήθελε να κάνει δουλειά αλλά δυστυχώς δεν τον άφησαν. Η πιο επιτυχημένη ΚΕΔ μέχρι στιγμής είναι η τελευταία επειδή οι Έλληνες διαιτητές έπαιξαν στα ντέρμπι του κυπέλλου και στον τελικό.

- Κακώς δήλωσαν άγνοια στην ΕΕΑ για το "πόθεν έσχες" οι διαιτητές. Έχουν την υποχρέωση και είχαν ενημερωθεί. Πριν δύο χρόνια κληθήκαμε για το ίδιο θέμα όλοι οι διαιτητές επειδή δεν είχαμε στείλει. Με διάταξη που έβγαλε η ΕΕΑ αθωώθηκαν όλοι οι διαιτητές. Φέτος δεν κλήθηκα.

-Σε τι να ελπίζουν οι νέοι διαιτητές; Nα φτάσουν στη Β' Εθνική; Aν δεν υπάρχει κίνητρο γιατί να γίνει κάποιος διαιτητής; Tα τελευταία χρόνια χάνονται διαιτητές. Όταν παίζαμε ντέρμπι δεν υπήρχε πρόβλημα.

-Ο Παπαπέτρου είναι αξιόλογος διαιτητής αλλά είναι 42 ετών. Ο Φωτιάς τον έχει προσπεράσει, είναι νεότερος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει κάτι...