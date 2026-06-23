Συγκίνηση, δέος, μεγαλείο: Όσα έγιναν στην παρουσίαση του Ομπράντοβιτς (vid)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor παρουσίασε την παρακάμερα από τη συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο σπίτι του.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα από την παρουσίαση του «Ζοτς» και έγραψε:

«Παρακολουθήσατε τη συνέντευξη Τύπου, όμως αυτή είναι η πραγματική αίσθηση που άφησε.

Περάστε πίσω από την αυλαία και ζήστε όλο το συναίσθημα της επιστροφής του κόουτς Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο σπίτι του.

Από τη στιγμή που πάτησε ξανά το παρκέ του Telekom Center Athens, μέχρι τη συγκινητική επανένωσή του με την ομάδα και την απόλυτη έκρηξη των φίλων του Παναθηναϊκού που φώναξαν ξανά το όνομά του.

Η ιστορία συνεχίζεται...».

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: