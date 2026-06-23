Τραμπ: «Το Ιράν έχει συμφωνήσει για τις επιθεωρήσεις στα πυρηνικά του»

«Με βάση αυτό και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις που κάνει το Ιράν, συμφώνησα να επιτρέψω τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επιπέδου», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social λέγοντας ότι «αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις». Βέβαια η Τεχεράνη νωρίτερα διέψευσε αυτή τη συμφωνία, που έκανε πρώτος γνωστή και ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει επίσης ότι έχει διατάξει τα αμερικανικά πλοία να ξεμπλοκάρουν τα ιρανικά λιμάνια και σε σχέση με τα ιρανικά κεφάλαια που ξεπαγώνουν, τονίζει πως θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των Ιρανών πολιτών.

Αναφέρθηκε επίσης και στα Στενά του Ορμούζ σε ξεχωριστή του ανάρτηση λέγοντας πως μόνο χθες 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν.

«Παρά τις διαμαρτυρίες τους και τις ψευδείς δηλώσεις που υποστηρίζουν το αντίθετο, σε συνδυασμό με τη συνεχή προπαγάνδα των μέσων που αναπαράγουν «fake news», τα οποία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσουν τη νίκη των ΗΠΑ όσο το δυνατόν πιο μικρή και ασήμαντη, το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επιπέδου για πολύ καιρό στο μέλλον (επ’ αόριστον!!!). Αυτό θα διασφαλίσει την «πυρηνική ειλικρίνεια». Αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις!»

«Με βάση αυτό και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις που κάνει το Ιράν, συμφώνησα να επιτρέψω τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός, κάτι που, αυτή τη στιγμή, φαίνεται εξαιρετικά απίθανο».

Για τη διάθεση των ιρανικών κεφαλαίων, είπε: «Τα χρήματα και οι κυρώσεις που αποδεσμεύει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατατίθενται σε λογαριασμό μεσεγγύησης, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου καλαμποκιού, σιταριού και σόγιας από τους σπουδαίους Αμερικανούς αγρότες μας.

Αυτά είναι είδη που χρειάζεται απεγνωσμένα το Ιράν. Πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση και θεωρώ απαραίτητο να βοηθήσουμε, ΤΩΡΑ, πριν να είναι πολύ αργά. Οι συνομιλίες προχωρούν καλά! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό».

Τέλος για την κατάσταση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ είπε: «Χθες, 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ, ένα ιστορικό ΡΕΚΟΡ. Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν και ο κόσμος είναι πλέον ένας πολύ ασφαλέστερος τόπος!!!».

Πηγή: newsit.gr