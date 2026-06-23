Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της

Με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ενδοοικογενειακή βίας συνελήφθη η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία σήμερα το πρωί μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, σε βάρος της 29χρονης σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο έγινε γύρω στις 10:00 σήμερα το πρωί. Το ζευγάρι φέρεται να είχε καβγά για ασήμαντη αφορμή όταν η 29χρονη επιτέθηκε στον 24χρονο σύντροφό της και τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στην 29χρονη.

Πηγή: newsbomb.gr