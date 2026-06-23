Φωτιά στο Αιγάλεω σε αποθήκη με τουριστικά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (23.06.2026) σε αποθήκη με τουριστικά είδη στο Αιγάλεω.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του εργοστασίου στο Αιγάλεω όπου υπήρχαν πλαστικά, όπως είδη θαλάσσης αλλά και αρωματικά κεριά, αντικείμενα που είναι εύφλεκτα.

Δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

Ο κόσμος πρόλαβε να βγει άμεσα έξω χωρίς να κινδυνεύσει κανείς. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική καθώς καίγονται πολλά πλαστικά που υπήρχαν στο κτίριο.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, καθώς και 10 πυροσβεστικά και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού.

Στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Γιάννης Δημομελέτης, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο.

​«Στόχος είναι να μην πάει η φωτιά και σε άλλες επιχειρήσεις. Ακόμα δεν έχουμε μάθει πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε μέσα από το εργοστάσιο, μέσα. Πώς ξεκίνησε δεν μας έχουν πει ακόμα, αλλά προσπαθούμε να τη φέρουμε σε πέρας. Έρχονται πυροσβεστικά τώρα κι άλλα. Έρχεται η ΕΠΟΜΕΑ, η Πολιτική Προστασία, και έρχονται και από το Δήμο υδροφόρες για να ενισχύσουμε την Πυροσβεστική.

Απ’ ό,τι μας είπαν δεν υπήρχαν άτομα μέσα. Έχει εύφλεκτα υλικά. Φιάλες δεν ξέρω αν έχει, δεν μπορώ να σας πω αν έχει φιάλες. Κοίταξε πάντα μια φωτιά έχει κίνδυνο επέκταση, αλλά τα παιδιά την έχουν οριοθετήσει από ό,τι βλέπω. Τη χτυπάνε εκεί που είναι η μεγάλη φωτιά και πιστεύω σε λίγη ώρα να την έχουν φέρει σε πέρας».

Πηγή: newsit.gr