Παναθηναϊκός: Στρέφεται και αλλού για στόπερ όσο δεν βγαίνει άκρη με Φαν Ντρόγκελεν

Η στάση του προέδρου της Σαμσουνσπόρ, οδηγεί το «τριφύλλι» στην ενεργοποίηση άλλων λύσεων για το κέντρο της άμυνας, πέρα απ’ αυτή του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.

Το πλάνο για ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, μοιάζει να απομακρύνεται. Ο Ντε Φράι είναι σαφώς ο βασικός στόχος για τα στόπερ του «τριφυλλιού» και αναμένονται οριστικές εξελίξεις για τον έμπειρο άσο της Ίντερ. Η άλλη περίπτωση που οι «πράσινοι» προχωρούσαν, ήταν αυτή του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.

Η περίπτωση του αριστεροπόδαρου στόπερ της Σαμσουνσπόρ, δείχνει να «σκαλώνει» στη στάση του προέδρου της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός που άντεξε διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο τον περασμένο Γενάρη, δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τον Γιουκσέλ Γιλντιρίμ. Κάτι που φανερώνει τη στάση που κρατά ο τούρκος παράγοντας.

Έτσι το «τριφύλλι» ήδη έχει ενεργοποιήσει επαφές με άλλες περιπτώσεις που είχε έτσι κι αλλιώς στη λίστα του για τον δεύτερο στόπερ που θέλει να αποκτήσει. Το… παράθυρο για τον Φαν Ντρόγκελεν παραμένει ανοιχτό, όμως αν δεν αλλάξει στάση η Σαμσουνσπόρ, τότε τα δεδομένα δεν θα διαφοροποιηθούν.