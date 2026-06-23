Τραγωδία στην Τουρκία: Δύο νεκροί μετά από έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών

Έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και καταστροφής πυρομαχικών στην Τουρκία, στην περιοχή Κιρίκαλε. Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών ΜΜΕ, έχασαν τη ζωή τους ο διευθυντής του εργοστασίου και ένας απόστρατος υπαξιωματικός που εργάζονταν στο σημείο.

Όπως μεταδίδει η Haber, η έκρηξη σημειώθηκε στην εγκατάσταση αποθήκευσης και καταστροφής πυρομαχικών της Makine ve Kimya Endustrisi, στην περιοχή Μπεντεστέν της επαρχίας Γιαχσιχάν, στο Κιρίκαλε, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Μετά την ειδοποίηση, στην περιοχή στάλθηκαν πολυάριθμες ομάδες της Πολιτικής Προστασίας (AFAD), της χωροφυλακής, καθώς και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, από την έκρηξη, η οποία προκλήθηκε από πυροδότηση πυρομαχικού ρουκέτας 3,5 ιντσών, σκοτώθηκαν ένας διευθυντής εργοστασίου και ένας απόστρατος υπαξιωματικός που συμμετείχαν στις εργασίες.

Σε ανακοίνωση της Νομαρχίας Κιρίκαλε αναφέρθηκε ότι από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους δύο μέλη του προσωπικού. Η ανακοίνωση ανέφερε:

«Στις 23 Ιουνίου 2026, περίπου στις 14:00, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στον χώρο εξουδετέρωσης πυρομαχικών στην περιοχή Μπεντεστέν της επαρχίας Γιαχσιχάν, σημειώθηκε τυχαία έκρηξη πυρομαχικού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας.

Μετά το συμβάν, οι αρμόδιοι φορείς, με επικεφαλής την AFAD, κινητοποιήθηκαν άμεσα και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Έχει ξεκινήσει δικαστική και διοικητική έρευνα για το περιστατικό και η διαδικασία παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρμόδιες αρχές. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους».

Πηγή: ethnos.gr