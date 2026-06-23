Παναθηναϊκός: Στο Άπελντοορν Τσάπρας και Πένια, άρχισαν δουλειά με την ομάδα

Τα δύο τελευταία αποκτήματα του «τριφυλλιού» βρίσκονται στην Ολλανδία και τους παρουσίασε ο Κοτσόλης στους νέους τους συμπαίκτες. Αποστολή στο Άπελντοορν: Τάσος Νικολογιάννης

Τριαντάφυλλος Τσάπρας και Ινιάκι Πένια, ανακοινώθηκαν το τελευταίο διήμερο από τον Παναθηναϊκό. Ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ του «τριφυλλιού», στις θέσεις του δεξιού μπακ και του τερματοφύλακα. Φυσικά, χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει, οπότε αμφότεροι ταξίδεψαν στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Εκεί, ενσωματώθηκαν με τη νέα τους ομάδας και το απόγευμα της Τρίτης (23/6) όπου έγινε δουλειά γυμναστηρίου για τη φυσική κατάσταση, άρχισαν και γι’ αυτούς τα… βάσανα.

Ο Στέφανος Κοτσόλης ήταν αυτός που παρουσίασε στην ομάδα τα δύο νέα «πράσινα» αποκτήματα. Εν συνεχεία, τόσο ο Τσάπρας όσο και ο Πένια, είπαν δύο λόγια στους συμπαίκτες τους. Πριν δουλέψουν μαζί τους στις ασκήσεις του προγράμματος.