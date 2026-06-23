«Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός για Κυζιρίδη» (pic)

Στο στόχαστρο του Big4 βάζει τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη γερμανικό δημοσίευμα.

Πιο συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «fussballeuropa» αναφέρει πως Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον διεθνή μεσοεπιθετικό της Χαρτς και βρίσκονται στο κυνήγι της απόκτησης του.

«Οι τέσσερις σύλλογοι θέλουν να φέρουν τον Κυζιρίδη πίσω στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Χαρτς, η οποία θα ζητούσε ένα ποσό μεταξύ 3 και 4 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσει», αναφέρουν οι Γερμανοί.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης αγωνίζεται στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 42 συμμετοχές με έξι γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις στην Σκοτία, ενώ με τις εμφανίσεις του κέρδισε και την κλήση του στην εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στο διεθνές φιλικό με την Ιταλία. Το συμβόλαιό του με τη Χαρτς ολοκληρώνεται το 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται σε 3,5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το transferkarkt.