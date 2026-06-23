Stoiximan 22oz: Γόντικας, Καρακώστας & Τουλιάτος οι (νέοι) πρωταθλητές με μεγάλη νικήτρια τη "ΦΛΟΓΑ"!

Το “Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament” με πρεσβευτές τους Thomas Walkup, Juancho Hernangómez, Θοδωρή Παπαλουκά, Δημήτρη Διαμαντίδη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και τον Κώστα Αντετοκούνμπο επέστρεψε στην Γλυφάδα κι εντυπωσίασε!

Με τεράστια επιτυχία διεξήχθη το διήμερο 18 & 19 Ιουνίου στη Γλυφάδα το κορυφαίο τουρνουά μπάσκετ "2 on 2" (δύο εναντίον δύο) στην Ευρώπη, το "Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament" στο κλειστό "Μάκης Λιούγκας", όπου ειδικά την πρώτη μέρα δημιουργήθηκε μια αξέχαστη γιορτινή ατμόσφαιρα με πλήθος κόσμου να συρρέει στις κερκίδες κι ανάμεσα τους εκατοντάδες μικρά παιδιά, για να θαυμάσουν τις προσπάθειες των επαγγελματιών αθλητών.

Αλλά και τους Ambassadors του τέταρτου "Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament", τον Thomas Walkup, τον Juancho Hernangómez, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Θοδωρή Παπαλουκά, τον Γιαννούλης Λαρεντζάκη και τον Κώστα Αντετοκούνμπο (σ.σ. εκπροσώπησε τους AntetokounBros), οι οποίοι προσέδωσαν ξεχωριστή λάμψη στο τουρνουά, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους πολυάριθμους φίλους του μπάσκετ!

Ειδικά στον διαγωνισμό τριπόντων "Cancer beater", όπου συμμετείχαν παρέα με σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού!

Νέοι Πρωταθλητές Μεγάλοι νικητές του τέταρτου "Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament" και πλουσιότεροι κατά 20.000 Ευρώ (!) ήταν η τριάδα των Κωστή Γόντικα (Πανιώνιος), Γιάννη Καρακώστα (Μαρούσι) και Νίκου Τουλιάτου (Μαρούσι), οι οποίοι με την ομάδα "Δεν Θέλατε"... αποκαθήλωσαν τους νικητές των δύο προηγούμενων ετών, Λευτέρη Μποχωρίδη (Άρης), Λεωνίδα Κασελάκη (Καρδίτσα) και Νίκου Περσίδη (ΠΑΟΚ), που με την ομάδα "Allez" κατέκτησαν την τρίτη θέση, κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 3.000 Ευρώ.

Ηττημένοι του συναρπαστικού Τελικού, αλλά όχι και χαμένο, ήταν η ομάδα "KampeBros" των Γιώργου Καμπερίδη (Κολοσσός), Νίκου Καμαριανού (Πανιώνιος) και Νίκου Τσιακμά (Κολοσσός), που επικράτησαν τον ημιτελικό των back 2 back νικητών, αλλά δεν άντεξαν μέχρι το τέλος, κατακτώντας στις λεπτομέρειες τη δεύτερη θέση και το χρηματικό έπαθλο των 7.000 Ευρω! Καθόλου άσχημα...

Όλοι οι νικητές εκτός από χρηματικά έπαθλα κέρδισαν και πλούσια δώρα από τις χορηγούς εταιρίες Στο "Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament, το οποίο διοργάνωσε και φέτος το καλοκαίρι η εταιρία "UPGRADE", έχοντας για άλλη μια χρονιά τη "ΧΡΥΣΗ" υποστήριξη της "Stoiximan" ως Μεγάλου Χορηγού, έπαιξαν κι άλλοι επαγγελματίες παίκτης, όπως ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης του πρωταθλητή Ολυμπιακού, ο Στέφανος Σπάρταλης από το κολέγιο "Monmouth", ο Βασίλης Μουράτος, ο Ανδρέας Πετρόπουλος, ο Πέτρος Γερομιχαλός, ο Γιάννης Καραμολέγκος, ο Πέτρος Μελισσαράτος και πολλοί άλλοι.

Η καινοτομία, ωστόσο, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές ήταν ότι φέτος (2026) χρηματικά έπαθλα αξίας 5.000 Ευρώ, εκτός από πανέμορφα και ακριβά δώρα, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον κι αγωνιστικό κίνητρο στη δεύτερη μέρα (19/6) του "Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament".

Την πρώτη θέση των Ερασιτεχνών κατέλαβε η ομάδα "UTB", κερδίζοντας 3.000 Ευρώ, δεύτερη κατατάχθηκε η ομάδα "Big Man's", με έπαθλο 1.500 Ευρώ, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η ομάδα "Lavou", με κέρδος 500 Ευρώ. Το "Cancer beater" δώρισε 7.400 Ευρώ στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Φλόγα" Ιδιαίτερο... χρώμα στο "Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament" έδωσε ο φιλανθρωπικός διαγωνισμός "Cancer beater", που απογείωσε την πρώτη μέρα (18/6) του τουρνουά!

Στον διαγωνισμό "Cancer beater" συμμετείχαν οι ambassadors του τουρνουά, Thomas Walkup, Juancho Hernangómez, Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς, τον Γιαννούλης Λαρεντζάκη και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, οι οποίοι, όπως ήταν φυσικό, καταχειροκροτήθηκαν για τις προσπάθειες τους από το κοινό στο κλειστό της Γλυφάδας!

Μαζί τους και celebrities του ελληνικού αθλητισμού: Μπάμπης Κωστούλας, Λευτέρης Πετρούνιας, Πηνελόπη Παυλοπούλου, Άρτεμις Σπανού, Νίκος Παπαγγελής, Βασιλική Μιλλούση, Στέφανος Ντούσκος, Αντώνης Μέρλος, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Κώστας Κωστούλας.

Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να επιχειρήσουν πέντε προσπάθειες πίσω από την γραμμή των τριών πόντων συν μία ακόμη από το κέντρο και για κάθε εύστοχο σουτ κέρδιζαν ένα ποσό υπέρ του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Φλόγα".

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 7.400 Ευρώ, με την αρωγή και της UPGRADE Sports Marketing Agency, διοργανωτή του τουρνουά, ποσό το οποίο θα δοθεί με τη μορφή δωρεάς στη "Φλόγα"!!! H "Stoiximan" ήταν ο ΧΡΥΣΟΣ χορηγός (και) του φετινού (2026) "Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament", το οποίο σχεδίασε και υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία η εταιρεία UPGRADE, ενώ πολύτιμοι αρωγοί και άξιοι συμπαραστάτες όλης αυτής της προσπάθειας ήταν οι:

• POLO • Spalding • Blue Star Ferries • Melissa – Kikizas • Aegean Airlines • Champion Κρουασάν • AVRA Water Διοργανωτής: UPGRADE Sports Marketing Agency!