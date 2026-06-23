Απογοητευτική πρεμιέρα στο γρασίδι ο Τσιτσιπάς (vid)

Ούτε στη Μαγιόρκα μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ηττήθηκε με 2-0 από τον Ιγνάσιο Μπούσε στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση.

Κατώτερος των περιστάσεων για άλλη μια φορά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.88), ηττήθηκε με 7-6(4), 6-3 από τον 22χρονο Περουβιανό (Νο.34) σε 1 ώρα και 51 λεπτά και πάει στο Λονδίνο για το Wimbledon έχοντας παίξει φέτος στο γρασίδι μόνο ένα επίσημο ματς.

Ο 27χρονος τενίστας είχε τα... γνωστά προβλήματα με το backhand, με το οποίο ούτε επιστροφές μπορούσε να βγάλει, ούτε κατάφερνε να αμυνθεί στις πολυάριθμες επιθέσεις του αντιπάλου σε αυτή την πλευρά.

Ήλπιζε ότι θα μπορούσε να επαναλάβει την επιτυχία του 2022 στη Μαγιόρκα, όμως τώρα αναγκαστικά θα πάει στο Λονδίνο χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία και μένει να δούμε αν θα παίξει σε κάποιο από τα τουρνουά επίδειξης που διεξάγονται αυτές τις μέρες στη βρετανική πρωτεύουσα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Στέφανος είχε δύο ευκαιρίες για μπρέικ στο 1-2 και μία στο 3-4, όμως δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί. Στη δεύτερη, μάλιστα, σταμάτησε ο ίδιος τον πόντο γιατί θεώρησε ακατάλληλη την μπάλα, αλλά ο διαιτητής εξήγησε ότι δεν γινόταν να δώσει επανάληψη από τη στιγμή που δεν ήταν σκασμένη.

Οι δύο παίκτες οδηγήθηκαν τελικά στο τάι μπρέικ, όπου κυριάρχησε ο Μπούσε (που είχε και εκείνος τρία χαμένα μπρέικ πόιντ νωρίτερα) και έκλεισε το σετ στην τρίτη ευκαιρία του.

Μπήκε δυνατά και στο δεύτερο σετ ο Νοτιοαμερικανός και κατάφερε να προηγηθεί πολύ γρήγορα με 3-0. Μετά από ένα ακόμα χαμένο μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά στο 3-1, ο Μπούσε πήρε τις μπάλες στο 5-3 και παρά το 0-30 του Στεφ, σφράγισε την πρόκριση με τέσσερις σερί πόντους.

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη νίκη του στο γρασίδι (2-1 το ρεκόρ του) και θα βρει τώρα στον δρόμο του τον Βιτ Κοπσίβα.