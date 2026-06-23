Καββαδάς: «Ήταν μια παραμυθένια χρονιά με τη Μύκονο, ανυπομονώ για την επόμενη»

Ο σέντερ της Μυκόνου, Βασίλης Καββαδάς, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και σχολίασε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε για την ομάδα του στη GBL, καθώς και τις νέες προκλήσεις που περιμένουν τους νησιώτες την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά είπε:

Για τον απολογισμό απ’ την παρθενική σεζόν της Μυκόνου στη GBL: «Ήταν μια ονειρική χρονιά. Κανείς δεν περίμενε στις 18 Αυγούστου, που ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας στο Περιστέρι, να έχουμε τέτοια πορεία μέχρι τον Μάιο. Η χρονιά κύλησε φανταστικά, ήταν παραμυθένια σε όλα της. Είχαμε ξεκινήσει προετοιμασία και καθόμασταν στα αποδυτήρια του γηπέδου στο Περιστέρι και απορούσαμε τι θα γίνει φέτος. Πέρυσι η ομάδα ανέβηκε στη GBL με μια πάρα πολύ καλή πορεία, νικώντας συνέχεια, και έλεγαν οι Έλληνες της ομάδας “Πέρυσι είχαμε μάθει συνέχεια να νικάμε. Τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα στη GBL, θα είναι πιο ζόρικα”. Παρ’ όλα αυτά, μαζέψαμε πάρα πολλές νίκες απ’ τα φιλικά κιόλας και μετά στον 1ο γύρο».

Για το πώς κατάφεραν να διατηρήσουν τους ξένους προσηλωμένους στο μπάσκετ σε ένα νησί όπως η Μύκονος: «Το πρώτο feedback το παίρνουν απ’ τους προπονητές, τι θα συναντήσουν, πού έρχονται. Οι προπονητές κάνουν πολλή δουλειά στο τι χαρακτήρες θα φέρουν στην ομάδα, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Η επιλογή των ξενών που ήρθαν στην ομάδα την περασμένη χρονιά ήταν τρομερή. Είχαμε ποιοτικά και καλά παιδιά, δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα. Ταίριαξαν οι Έλληνες με τους ξένους στο 100% και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την επιτυχία της ομάδας».

Για τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν: «Έχουν ανανεώσει αρκετά παιδιά. Υπάρχει ένας “κορμός” από πέρυσι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν υπογράψει και τρία καινούργια παιδιά και σίγουρα θα υπογράψουν κι άλλα. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, να συναντήσω ξανά τους παλιούς και να ξεκινήσουμε επιτέλους τις προπονήσεις μας».

Για τις εντυπώσεις του απ’ την όλη ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Μυκόνου: «Εγώ δεν ήμουν τη χρονιά της Elite League, αλλά, με βάση όλα όσα έχω ακούσει, οι άνθρωποι έριξαν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά το καλοκαίρι του 2025 για να κάνουν το γήπεδο έτσι όπως είναι αυτήν τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ προσεγμένο, είναι καινούργιο, είναι πολύ όμορφο, σου παρέχει ό,τι χρειάζεσαι και ίσως φέτος να πάρει κα ποιες ακόμα βελτιώσεις. Δεν το γνωρίζω, όμως, 100% αυτό. Ουσιαστικά, όταν φτάσαμε εκεί τον Οκτώβρη ήταν έτοιμο για να προπονηθούμε».

Για το τι είναι αυτό που ψάχνει σ’ αυτήν τη φάση της καριέρας του: «Αυτό που ψάχνω και μου αρέσει είναι η ηρεμία, η ησυχία. Αυτά μού τα έδινε απλόχερα η Μύκονος στο έπακρον. Έχω πάρα πολλούς λόγους να είμαι χαρούμενος. Είμαι μακριά απ’ την πόλη, μακριά απ’ την κίνηση, στο νησί αναπνέουμε καθαρό αέρα, οξυγόνο, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Όλα αυτά τα λέω καλοπροαίρετα. Τα έχουμε όλα στα πόδια μας, δεν αγχωνόμαστε για τίποτα, δε θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο εκτός απ’ την προπόνησή μας, είμαστε όλοι χαρούμενοι, η διοίκηση, οι προπονητές μας, ο κόσμος μάς προσέχουν πάρα πολύ. Το μόνο που μας νοιάζει είναι να κάνουμε καθημερινά σωστά τη δουλειά μας και να είμαστε έτοιμοι στους αγώνες».

Για τη δυναμική της GBL τη νέα σεζόν: «Όπως βλέπετε, το μπάσκετ ανεβαίνει, πάει να ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες εποχές. Επενδυτές έρχονται στην Ελλάδα, ξοδεύουν πολλά χρήματα, τα μπάτζετ και οι προσδοκίες ανεβαίνουν. Θα δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους. Υγεία πάνω απ’ όλα και να έχουμε μια καλή και ήρεμη σεζόν, με επιτυχίες».

Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και τα σπουδαία ονόματα προπονητών που υπάρχουν στις ομάδες του πρωταθλήματος: «Τι να πούμε για τον καθένα ξεχωριστά; Ο Ζέλικο είναι μια ολόκληρη ιστορία, ένας ζωντανός μύθος. Δε θέλω να αδικήσω και κάποιον άλλον προπονητή όμως. Η κάθε ομάδα έχει καλό “καπετάνιο” στο καράβι της. Ανυπομονούμε να δούμε τι θα δείξει ο καθένας μέσα στις τέσσερις γραμμές».