Στον Πανιώνιο ο Καρράς

Ο Θοδωρής Καρράς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανιώνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Ιστορικού»:

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL ανακοινώνει ότι ο Θεόδωρος Καρράς αποτελεί νέο μέλος της οικογένειας του Ιστορικού.

Ο Θόδωρος Καρράς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 1997, εχει ύψος 2,09 μέτρα κι αγωνίζεται στην θέση του σέντερ. Την περίοδο 2015-2016 άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα στις Εθνικές Κατηγορίες με τον Δούκα και το 2017 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket U20 έχοντας μάλιστα ενεργό συμμετοχή (9,7 πόντοι και 3,6 ριμπάουντ).

Κάπως έτσι τράβηξε την προσοχή του ΠΑΟΚ που τον ενέταξε στο δυναμικό του την σεζόν 2017-2018 (είχε κατά μέσο όρο 2,2ΓΒΛ πόντους και 1 ριμπάουντ σε 4 λεπτά συμμετοχής στην GBL και το BCL). Εν συνεχεία δόθηκε δανεικός στην Καρδίτσα (στην Α2 Κατηγορία) την σεζόν 2018-2019 (είχε 4,5 πόντους και 2.5 ριμπάουντ) αλλά την επόμενη περίοδ (2019-2020) επέστρεψε στον ΠΑΟΚ (10 αγώνες συνολικά σε GBL/BCL). Την επόμενη τριετία αγωνίστηκε και πάλι στην Καρδίτσα.

Είχε 9,4 πόντους- 4,9 ριμπάουντ και 6,2 πόντους- 5,1 ριμπάουντ αντίστοιχα τις σεζόν 2020-2021 και 2021-2022 στην Α2 Κατηγορία ενώ την επόμενη (2022-2023) αγωνίστηκε με την ομάδα της Καρδίτσας στην GBL (8 αγώνες με 2 πόντους- 1,8 ριμπάουντ)

Την περίοδο 2023-2024 έπαιξε στον Κόροιβο όπου είχε 8,1 πόντους- 6,3 ριμπάουντ και την επόμενη στην Ελευθερούπολη (7,3 πόντοι και 7,3 ριμπάουντ). Πέρυσι ήταν μέλος του Ψυχικού (7,6 πόντοι και 4,9 ριμπάουντ).

Καλωσορίζουμε τον Θόδωρο στον Πανιώνιο.