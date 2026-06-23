«Μυθική» πρόταση και η Μπαρτσελόνα για Άλβαρες!

Ο Αργεντινός επιθετικός έριξε τη βόμβα και οι «μπλαουγκράνα» καλούνται να δείξουν ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Μεσάνυχτα Τρίτης (23/6) και ο Χούλιαν Άλβαρες ανακοίνωσε δημόσια την επιθυμία του να φύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης για να κυνηγήσει το όνειρό του, την Μπαρτσελόνα.

Αυτό δεν έγινε δεκτό με ικανοποίηση από την Ατλέτικο, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του καταλανικού συλλόγου και των χειρισμών του, φέτος.

"I think the best thing for everyone is a transfer."



Julián Alvarez publicly says he wants to leave Atlético Madrid 🚨 pic.twitter.com/YLTibWzAe7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 22, 2026



Η «Marca» αναφέρει ότι η Μπαρτσελόνα προσέφερε 100 εκατομμύρια ευρώ αρχικά και θα κάνει μια νέα, που δεν θα υπερβαίνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Οι Καταλανοί δεν θα φτάσουν στα 150, ποσό που έδινε η Ρεάλ Μαδρίτης πριν από λίγες ημέρες.

Ωστόσο, η φίλα προσκείμενη στην Μπαρτσελόνα εφημερίδα «Sport» ισχυρίζεται ότι ετοιμάζουν νέα προσφορά περίπου 130 εκατ. ευρώ και μάλλον, ούτε αυτό το ποσό θα είναι αρκετό για να πείσει τους «Ροχιμπλάνκος», παρότι είναι δυσαρεστημένοι με τον Άλβαρες.