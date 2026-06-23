Τομ Ντέλε Μπασίρου – Άρης: Τι είδαν οι Τούρκοι και γιατί τον άφησε η Γουότφορντ

Πώς αξιολογήθηκε η φετινή παρουσία του Νιγηριανού μέσου στην τουρκική Süper Lig και γιατί η αγγλική ομάδα άναψε το «πράσινο φως» για την αποχώρηση που άνοιξε το δρόμο για τη συμφωνία με το κλαμπ της Θεσσαλονίκης; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Ο Τομ-Ντέλε Μπασίρου ετοιμάζεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Άρη για τη νέα σεζόν, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν φτάσει σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτησή του.

Ο 26χρονος Νιγηριανός χαφ προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά στην Τουρκία, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός στη Γκεντσλερμπιρλίγκι, καταγράφοντας 28 συμμετοχές στη Süper Lig.

Οι αξιολογήσεις που συγκέντρωσε από τα τουρκικά media σκιαγραφούν το προφίλ ενός ποδοσφαιριστή που προσφέρει κυρίως ισορροπία και ένταση στον άξονα.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για έναν χαφ με δυναμισμό, καλή κάλυψη χώρων και σημαντική συμβολή στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του.

Από την άλλη πλευρά, δεν συγκαταλέχθηκε στους παίκτες που ξεχώρισαν για τη δημιουργία ή την παραγωγή αριθμών στο επιθετικό τρίτο, καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν με μία ασίστ και χωρίς γκολ.

Γιατί δεν συνεχίζει στη Γουότφορντ

Το γεγονός ότι ο Μπασίρου δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 δεν αποτέλεσε εμπόδιο για την αποχώρησή του από την αγγλική ομάδα. Κι αυτό διότι εδώ και αρκετό καιρό βρισκόταν εκτός των βασικών πλάνων της Γουότφορντ.

Παρότι ο σύλλογος προχώρησε σε ανανέωση της συνεργασίας του το 2024, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Η διοίκηση της αγγλικής ομάδας ξεκίνησε μια διαδικασία αναδιάρθρωσης του ρόστερ και ο Νιγηριανός χαφ δεν συγκαταλεγόταν πλέον στις πρώτες επιλογές για τη μεσαία γραμμή. Ο δανεισμός του στην Τουρκία αποτέλεσε ουσιαστικά προπομπό της οριστικής αποχώρησής του.

Η καλύτερη χρονιά και το νέο ξεκίνημα

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπασίρου δεν αποτελεί μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που δεν κατάφερε να σταθεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Tη σεζόν 2023-24 είχε σημαντικό ρόλο στη Γουότφορντ, καταγράφοντας 35 συμμετοχές και δύο γκολ, δύο ασίστ στην Championship, ενώ συνολικά μέτρησε 81 εμφανίσεις και οκτώ τέρματα με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας.

Στον Άρη εκτιμούν πως αποκτούν έναν ποδοσφαιριστή σε παραγωγική ηλικία, με εμπειρίες από απαιτητικά πρωταθλήματα και με κίνητρο να επανεκκινήσει την καριέρα του σε ένα περιβάλλον όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.