Σταμάτησε ράλι σε μπρέικ πόιντ ο Τσιτσιπάς (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «πέταξε» μια από τις ευκαιρίες που είχε για μπρέικ στον αγώνα με τον Ιγνάσιο Μπούσε στη Μαγιόρκα.

Ο 27χρονος τενίστας σταμάτησε ένα ράλι στο τέταρτο γκέιμ του πρώτου σετ, καθώς θεώρησε ότι η μπάλα δεν ήταν κατάλληλη.

Ο διαιτητής, ωστόσο, παρότι παραδέχτηκε ότι ήταν «μαλακή», του εξήγησε ότι δεν είχε σκάσει, άρα ο πόντος θα έπρεπε να πάει στον Περουβιανό.

Ο Στέφανος επέμεινε ότι δεν γινόταν να παίξει κανείς με αυτή την μπάλα και ζήτησε τον supervisor, ο οποίος τελικά συμφώνησε με τον διαιτητή.

Ο Μπούσε, λοιπόν, έσωσε το μπρέικ πόιντ και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του για το 2-2.

Ο 22χρονος τενίστας επικράτησε του Τσιτσιπά με 7-6(4), 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.