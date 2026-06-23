Σταμάτησε ράλι σε μπρέικ πόιντ ο Τσιτσιπάς (vid)

Ο 27χρονος τενίστας σταμάτησε ένα ράλι στο τέταρτο γκέιμ του πρώτου σετ, καθώς θεώρησε ότι η μπάλα δεν ήταν κατάλληλη.
Ο διαιτητής, ωστόσο, παρότι παραδέχτηκε ότι ήταν «μαλακή», του εξήγησε ότι δεν είχε σκάσει, άρα ο πόντος θα έπρεπε να πάει στον Περουβιανό.
Ο Στέφανος επέμεινε ότι δεν γινόταν να παίξει κανείς με αυτή την μπάλα και ζήτησε τον supervisor, ο οποίος τελικά συμφώνησε με τον διαιτητή.
Ο Μπούσε, λοιπόν, έσωσε το μπρέικ πόιντ και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του για το 2-2.
Ο 22χρονος τενίστας επικράτησε του Τσιτσιπά με 7-6(4), 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.
Tremendo lío en el partido entre Tsitsipas y Buse por las bolas.— Forever with you (RF). (@dani91malaga) June 23, 2026
Bronca con el umpire de Stefanos. #MallorcaChampionships #ATP pic.twitter.com/qFfEcbsWTL