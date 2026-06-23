Ο πόνος για να φθάσεις στην κορυφή και η απαίτηση του Νίστρουπ για παίκτες-καμικάζι και θυσίες για την ομάδα! (vid)

Ο Νίστρουπ θέλει οι παίκτες του να ματώνουν για την ομάδα ,να θυσιάζονται προς όφελος της ομάδσς, να έχουν μαχητικό πνεύμα και να γυαλίζει το μάτι τους για τον στόχο. Αποστολη στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θελει η ομάδα να βγάζει στο γήπεδο τον δικό του χαρακτήρα. Να παίζει στα κόκκινα, να θυσιάζονται οι παίκτες για την ομάδα, να παίζουν ακόμα και με ενοχλήσεις αν χρειαστεί. Και αυτό τον δικό του χαρακτήρα ο Δανός τεχνικός θέλει να περάσει στην ομάδα, από την πρώτη ημέρα.

Ετσι μετά το τέλος της πρωϊνής εξαντλητικής προπόνησης ο Νίστρουπ μάζεψε τους παίκτες και τους είπε: «Όταν χάνουμε την μπάλα θέλω άμεση ανάκτηση . Θέλει πολύ πόνο, για να πάμε στην κορυφή, αλλά όλοι αυτό θέλουμε, έτσι; Δεν θέλω να σας βλέπω ούτε μία στιγμή να σπαταλάτε άσκοπα μέσα στο παιχνίδι τον χρόνο και τις κινήσεις σας. Να πιάνετε το πόδι σας, το κεφάλι σας, να συζητάτε με τους συμπαίκτες σας, ακόμη χειρότερα».

Και στη συνέχεια με μεγαλύτερη ένταση είπε στους παίκτες: «Δεν θέλω ποτέ να βλέπω την ομάδα μου να παίζει 10 εναντίον 11. Ούτε δευτερόλεπτο. Είτε παίζουμε στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, είτε στην προπόνηση. Πονάτε και σταματάτε; Δεν σας αρέσει κάτι και σταματάτε; Όχι αυτό δεν το θέλω στην ομάδα μου. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Σας ρωτάω. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε. Θα πρέπει να αποδεχθείτε τον πόνο. Θέλω μαχητές στην ομάδα μου. Κάποιες φορές θα δεχτείτε μια αγκωνιά και θα πρέπει να συνεχίσετε με πρησμένο μάτι, να δεχτείτε μια κλωτσιά και να ματώσει το πόδι σας. Ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή. Δεν με νοιάζει .Θέλω να έχω παίκτες μαχητές σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Θέλω μαχητικό πνεύμα»