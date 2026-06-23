Mεσημέρι Τετάρτης η δεύτερη μάχη του Σακελλαρίδη στο Λονδίνο

Το δεύτερο από τα τρία βήματα που χρειάζεται για να φτάσει στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon φιλοδοξεί να κάνει αύριο (24/6) ο Στέφανος Σακελλαρίδης.

Ο 21χρονος τενίστας (Νο.146) θα μονομαχήσει στο Ροχάμπτον με τον Αργεντινό Φεδερίκο Κόρια (άλλοτε Νο.49, αλλά τώρα στο Νο.887) και ο αγώνας τους θα ανοίξει στις 13.00 το πρόγραμμα στο Court 18.

Όποιος πάρει την πρόκριση θα αναμετρηθεί με τον νικητή του αγώνα Γκαλερνό-Τάρβετ για μια θέση στο Wimbledon!

O Στέφανος κυνηγάει την πρώτη του παρουσία σε κυρίως ταμπλό Grand Slam και αυτή είναι μόλις η δεύτερη συμμετοχή του σε προκριματικά major.

Η πρώτη ήταν στο Roland Garros, όπου είχε φτάσει μέχρι τον δεύτερο γύρο.