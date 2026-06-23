Ξεσπά ο πατέρας του 27χρονου που πέθανε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο: «Έφυγαν οι γιατροί πριν καν βγει από το χειρουργείο»

«Το παιδί μου χάθηκε άδικα για μία ασθένεια που είναι ρουτίνα» ανέφερε ο πατέρας του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, ο οποίος άφησε την τελευταία πνοή του στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, λίγες ώρες μετά από επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής.

Δώδεκα γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για τον θάνατο, από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, από υπόχρεο, σε βαθμό πλημμελήματος. Η υπόθεση επρόκειτο να ξεκινήσει χτες (22/6) αλλά αναβλήθηκε για δικονομικούς λόγους για τις 5 Ιανουαρίου του 2027.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβάει ένας γονιός όταν δεν έχει μάθει ποια είναι η αλήθεια και για ποιο λόγο έτσι απότομα έχασε το παιδί του. Χάθηκε άδικα για μία ασθένεια που είναι ρουτίνα στα περισσότερα νοσοκομεία. Στη δική μας περίπτωση ο γιατρός που ήταν και διευθυντής ΩΡΛ κλινικής μία φορά είχε κάνει την επέμβαση, στον γιο μου. Δεν είχε ξανακάνει. Θα έπρεπε να μας το πει και να το γνωρίζουμε» ανέφερε ο Άρης Γκάτσης μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες».

Όπως επισήμανε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα ο γιατρός να έκανε λάθη που δεν θα μπορούσε να τα διορθώσει. «Ίσως αυτός ήταν ένας λόγος που έφυγε από το χειρουργείο πριν την ανάληψη. Είναι αδιανόητο, αν τον είχε ακούσει να λέει μετά ότι "δεν μπορώ να αναπνεύσω, έχω δύσπνοια" και είχε επέμβει, το παιδί μου θα είχε σωθεί».

Ο πατέρας του 27χρονου στρατιώτη υπογράμμισε ότι όλοι οι γιατροί έφυγαν πριν καν βγει ο γιος του από το χειρουργείο. «Αυτό είναι ιατρικώς αντιδεοντολογικό, απαράδεκτο για μία ασθένεια που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αιμορραγίας το επόμενο 6ωρο. Σ άλλες χώρες δεν φεύγει ο ασθενής από το χειρουργείο για έξι ώρες. Όχι μόνο δεν το παρακολούθησαν, έφυγαν πριν καν βρει τις αισθήσεις του. Δεν μπορεί να χάνεται άδικα ένας νέος άνθρωπος πριν καν υλοποιήσει τα όνειρά του» τόνισε ο Άρης Γκάτσης.

Πηγή: ethnos.gr