Ισπανικά ΜΜΕ: «Η Αλμπαθέτε παρακολουθεί τον Τζόναθαν Γκόμεζ - Παραμένει ανοιχτό το μέλλον του»

Με το μέλλον του Τζόναθαν Γκόμεζ ασχολούνται τα ρεπορτάζ στην Ισπανία, σχολιάζοντας την παρουσία του στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ.

Ο Αμερικανομεξικανός μπακ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά τον ετήσιο δανεισμό του στην ομάδα της Αλμπαθέτε, σε μία «γεμάτη» σεζόν στη Segunda Division μετρώντας 42 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ και highlight τη μεγαλειώδη πρόκριση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Copa Del Rey.

Πλέον, βρίσκεται στη Νέα Μεσημβρία δίνοντας το παρών στην προετοιμασία του Δικεφάλου, με τον οποίο έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο, μαζί με τους υπόλοιπους δανεικούς που επέστρεψαν αλλά και αρκετά πρόσωπα από την ασπρόμαυρη ακαδημία.

Τα ρεπορτάζ στην Ισπανία ασχολούνται με το μέλλον του 22χρονου αμυντικού, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ο σύλλογος από τη Λα Μάντσα (σ.σ. Αλμπαθέτε) μπορεί να αποφάσισε να μην ασκήσει την οψιόν αγοράς που περιλαμβάνεται στη συμφωνία δανεισμού, όμως παρακολουθεί στενά την περίπτωση του και τις εξελίξεις της ασπρόμαυρης προετοιμασίας.

Μένει να φανεί, αν η Αλμπαθέτε προχωρήσει σε μία νέα πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμεζ είτε για δανεισμό είτε για μεταγραφή. Τζόναθαν Γκόμεζ και Αλέσιο Λίσι έχουν συνυπάρξει για μία σεζόν στην Μιραντές, όπου ο Μεξικανός αμυντικός αγωνίστηκε από τη Ρεάλ Σοσσιεδάδ ως δανεικός υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού.

